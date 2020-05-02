Коронавирус принёс смерть в семью Александра Овечкина

"Сегодня от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус...

К сожалению, организм просто не справился.. Знаю, как он ждал знакомства с ещё одним своим правнуком... Покойся с миром", - написала Настасья.

Добавим, что в конце февраля жена российского хоккеиста в своём Instagram объявила, что ждёт второго ребёнка. В начале марта супруги провели популярную в США вечеринку baby shower. Там они объявили, что снова ждут мальчика.