Знойная красотка стала звездой UFC без единого удара. Ей восхищаются все фанаты ММА

Эта милая девушка вот уже 15 лет занимает роль одной из главных и самых популярных октагон-гёрлз UFC, и сегодня компанию Дэны Уайта невозможно представить без красотки Бритни.

Бритни Палмер родилась 24 июня 1987 года в Сан-Диего, а всего через пару лет её семья переехала в Лас-Вегас, что в итоге и предопределило судьбу девочки. В Городе Грехов Бритни выросла и выбрала свой путь. Благо барышне с такими природными данными и без комплексов было совсем не сложно найти себя внутри столицы развлечений.

Палмер начинала с работы стриптизёрши и танцовщицы в шоу фокусов. "Я танцевала в V театре, была там ассистенткой фокусника. Оттуда меня пригласили в бурлеск-шоу в заведении "Фламинго"", - рассказывает она.

Танцевать в забегаловке Палмер долго не пришлось. Её агенты нашли девушке работу в набиравшем тогда популярность промоушене WEC (World Extreme Cagefighting). Именно в этой организации в своё время обрели популярность и большое имя в спорте такие бойцы, как Жозе Алду, Доминик Круз, Дональд Серроне, Юрайя Фейбер, Энтони Петтис и многие другие.

В 2006 году UFC поглотил WEC, славящийся на тот момент самым сильным ростером бойцов лёгких дивизионов, и забрал под своё крыло главных звёзд почившего промоушена. Вместе с компанией "головорезов" в Абсолютный бойцовский чемпионат перешла и красотка Бритни.

Вместе с Ариани Селесте Бритни Палмер до сих пор остаётся самой опытной и уважаемой ринг-гёрл в UFC. Да и вообще в смешанных единоборствах. Девушки настолько давно и исправно трудятся под баннером лучшей лиги мира, что представить UFC без них так же сложно, как и без Дэны Уайта, Джо Рогана или Брюса Баффера. Все вместе они лица самой могущественной компании в мире смешанных единоборств.