Роналду вернулся в Италию после карантина. Его сопровождал кортеж

Напомним, что Роналду в начале марта улетел на родной остров Мадейра после того, как его мама перенесла инсульт. Затем футболист остался на карантине в Португалии из-за пандемии коронавируса.

Португалец планировал вернуться в Италию ещё 3 мая, но частный самолёт Роналду не мог получить разрешение на вылет. Вечером 4 мая игроку всё-таки удалось прилететь в Турин.

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

Calciomercato сообщает, что в районе 22:35 часов португалец вместе с семьёй в сопровождении кортежа покинул аэропорт и направился к себе домой.

Теперь Роналду должен будет 14 дней провести в самоизоляции, после чего сможет приступить к тренировкам с "Ювентусом".

Отмечается, что итальянские клубы начнут тренировки 18 мая. Чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров. В турнирной таблице лидирует "Ювентус", который опережает "Лацио" на одно очко.