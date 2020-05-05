Вт, 5.05.2020
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Роналду вернулся в Италию после карантина. Его сопровождал кортеж

Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Италию из Португалии, где с марта находился на карантине.

Напомним, что Роналду в начале марта улетел на родной остров Мадейра после того, как его мама перенесла инсульт. Затем футболист остался на карантине в Португалии из-за пандемии коронавируса.

Португалец планировал вернуться в Италию ещё 3 мая, но частный самолёт Роналду не мог получить разрешение на вылет. Вечером 4 мая игроку всё-таки удалось прилететь в Турин.

Calciomercato сообщает, что в районе 22:35 часов португалец вместе с семьёй в сопровождении кортежа покинул аэропорт и направился к себе домой.

Теперь Роналду должен будет 14 дней провести в самоизоляции, после чего сможет приступить к тренировкам с "Ювентусом".

Отмечается, что итальянские клубы начнут тренировки 18 мая. Чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров. В турнирной таблице лидирует "Ювентус", который опережает "Лацио" на одно очко.

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