airBaltic выполнит три репатриационных рейса

Самолет из Франкфурта в Ригу вылетит в 11.50, в обратном направлении - в 15:10, а в Ригу прибудет в 18:25.

В Амстердам рейс из Риги вылетит в 11 часов, из Амстердама в Ригу - в 14:20, а в Риге приземлится в 17:35.

Рейс Рига-Осло вылетает в 10:10, рейс Осло-Рига - в 14:10.

Ранее глава Минсообщения Талис Линкайтс рассказал, что есть хорошо обеспеченные люди, которые могут себе позволить вернуться домой частными рейсами.