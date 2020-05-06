airBaltic выполнит три репатриационных рейса

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic по запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения выполнит репатриационные рейсы из Франкфурта и Амстердама, а также доставит работников в Осло.
Самолет из Франкфурта в Ригу вылетит в 11.50, в обратном направлении - в 15:10, а в Ригу прибудет в 18:25.
В Амстердам рейс из Риги вылетит в 11 часов, из Амстердама в Ригу - в 14:20, а в Риге приземлится в 17:35.
Рейс Рига-Осло вылетает в 10:10, рейс Осло-Рига - в 14:10.
Ранее глава Минсообщения Талис Линкайтс рассказал, что есть хорошо обеспеченные люди, которые могут себе позволить вернуться домой частными рейсами.
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