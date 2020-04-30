Репатриация: какие латвийцы прилетают домой частными рейсами

В интервью телеканалу TV3 гражданка Латвии Карлина рассказала, что вернуться домой было очень сложно - она целый месяц находилась в Австрии. Почти на каждом этапе возвращения домой ей помогал МИД. В поселке, где она жила, передвигаться можно было только на специальном посольском транспорте.

Марцис и Анния провели в Амстердаме шесть недель, и возвращение домой считают большой удачей - как только объявили репатриационные рейсы, билеты разлетелись как горячие пирожки. Что касается распространения коронавируса, то в Нидерландах, по их мнению, к этому вопросу относятся легкомысленно.

"Анализы сдать невозможно. Мы хотели сделать тест перед отъездом в Латвию, но это оказалось невозможным. Даже если тебе плохо, "скорая" не едет. Мы немного в шоке. Хорошо, что мы дома", - рассказала Анния.

В период до 7 мая airBaltic по запросу МИДа совершит 33 репатриационных рейса из 10 стран. На данный момент порядка 2500 латвийцев ждут возвращения домой, 331 требуется срочная репатриация.

Приоритет на место в самолете у тех, у кого закончились средства к существованию и негде жить.

"Во-первых, это те, кто застрял за пределами Евросоюза на месяц или больше. Есть люди на юге Индии, которые не могут попасть домой из-за ограничений в Индии и международной ситуации. Делаем все возможное с партнерами в тех странах и с европейскими", - сказала министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В сложную ситуацию попали латвийцы, которые работали за границей нелегально. Сейчас они остались без работы, не могут получить никаких пособий и поддержки, рассказал Ринкевич.

Однако, есть очень богатые люди или те, кому удалось собрать необходимую сумму для оплаты арендованного частного самолета. Если на борту не более пяти человек, особое разрешение министра сообщения на посадку в Латвии не требуется.

Глава Минсообщения Талис Линкайтс рассказал, что есть хорошо обеспеченные люди, которые могут себе это позволить.

"Был случай, когда жители Латвии скинулись и заказали частный рейс, чтобы вернуть своих учащихся за границей детей. Среди тех, кто так делает, конечно, наши баскетболисты, футболисты, хоккеисты. Есть компании, которые заказывают такие рейсы для сотрудников", - рассказал министр.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что, возможно, именно частным рейсом из Далласа в Латвию вернулся баскетболист Кристап Порзиньгис. Рейс принял аэропорт в Лиепае.

Видео: сюжет TV3 о репатриации