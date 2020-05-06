Большой футбол возвращается: Игроки приступили к тренировкам, есть первые даты

Китай, где началась вспышка коронавирусной инфекции, по-тихоньку приходит в норму. Футболисты из других стран уже вернулись в Китай и приступили к тренировкам, причём не дома, а на поле.

"Чемпионат" сообщает, что в Китай вернулся и бразилец Халк, который выступает за "Шанхай СИПГ". По словам футболиста, в Китае всё работает в обычном режиме.

Европа также готовится к возобновлению национальных первенств, а легионеры возвращаются в свои лиги. Так, например, российский футболист Фёдор Смолов на этой неделе прибыл в расположение испанской "Сельты", а португалец Криштиану Роналду в сопровождении кортежа прилетел в Турин.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, форвард Златан Ибрагимович также готов вылететь в Милан, чтобы присоединиться к тренировкам своей команды.

Всем прилетевшим футболистам теперь предстоит пройти двухнедельный карантин, после чего они смогут приступить к тренировкам. Ранее сообщалось, что итальянские клубы смогут возобновить командные тренировки с 18 мая, а чемпионат Испании возобновится в начале июня.

Португалия пошла ещё дальше и объявила дату возможного возобновления чемпионата - 30 мая. Команды уже возобновили тренировки, на которые игроки приезжают в защитных масках. Перед тренировкой всем игрокам измеряли температуру и дезинфицировали руки.

"Мы вернулись", - говорится в Twitter португальской "Бенфики".

De volta à relva! 💪 pic.twitter.com/IwmKIBXAOr — SL Benfica (@SLBenfica) May 4, 2020

Ещё раньше планируют возобновить свой чемпионат в Дании и Польше (29 мая), а также Чехии (25 мая). Но раньше всех, похоже, мы сможем увидеть матчи чемпионата Германии, который планируется возобновить 15 мая.

Что касается Англии, то пока непонятно как будет выглядеть оставшаяся часть сезона. Много говорится о матчах на нейтральных стадионах, на "Уэмбли" и даже в Австралии. Но пока что стоит набраться терпения и подождать официальных решений.

В России тоже всё запутано. В данный момент нет конкретного решения по возобновлению чемпионата, но генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что самый реалистичный вариант - начать тренировки 1 июня, а матчи 28-го.

Стоит отметить, что многие латвийские клубы уже провели свои первые тренировки после паузы. На поле вернулись футболисты "Лиепаи", "Валмиеры", "Елгавы", "Вентспилса" и РФШ.

Напомним, что новый сезон "Вирслиги" должен был начаться 13 марта, но за день до этого в Латвии был объявлен режим ЧС и все матчи перенеслись на неопределённый срок. На данный момент нет никакой конкретики на счёт возобновления чемпионата.

В конце добавим, что решение завершить сезон досрочно было принято в Бельгии, Нидерландах, Франции и Аргентине.