Maxima: необходимо снизить ставку PVN на молочные и мясные продукты

Он подчеркнул, что это необходимо для стимуляции экономики и стабилизации покупательской способности жителей.

Также стоит обратить внимание на опыт других европейских стран и применить его без бюрократических преград, добавил Троицын.

По его словам, торговля продуктами питания из-за установленных на время чрезвычайного положения ограничений пострадала меньше, чем розничная торговля в целом.

"Однако наше развитие тесно связано с развитием экономики в целом и покупательской способностью жителей. Поэтому мы поддерживаем любое решение правительства, направленное на стабилизацию экономики", - заявил Троицын, добавив, что пройдет немало времени, прежде чем экономика Латвии и розничные торговцы смогут вернуться в прежнее состояние.