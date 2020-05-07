Maxima: необходимо снизить ставку PVN на молочные и мясные продукты

Для разогрева экономики после отмены режима чрезвычайной ситуации необходимо снизить ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на молочные и мясные продукты, как это произошло с PVN на овощи и фрукты, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Maxima Latvija Виктор Троицын.
Он подчеркнул, что это необходимо для стимуляции экономики и стабилизации покупательской способности жителей.
Также стоит обратить внимание на опыт других европейских стран и применить его без бюрократических преград, добавил Троицын.
По его словам, торговля продуктами питания из-за установленных на время чрезвычайного положения ограничений пострадала меньше, чем розничная торговля в целом.
"Однако наше развитие тесно связано с развитием экономики в целом и покупательской способностью жителей. Поэтому мы поддерживаем любое решение правительства, направленное на стабилизацию экономики", - заявил Троицын, добавив, что пройдет немало времени, прежде чем экономика Латвии и розничные торговцы смогут вернуться в прежнее состояние.
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