Ещё одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Жилина перешла в школу Евгения Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым. 11-летняя ученица Этери Тутберидзе в сезоне-2019/20 стала победительницей первенства России по младшему возрасту.

Она владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель. Кроме того, Вероника Жилина является участницей шоу "Ледниковый период. Дети". 15 мая фигуристке исполнится 12 лет.

К команде Плющенко присоединится также сестра Вероники - 10-летняя Алёна Жилина. Она занималась фигурным катанием в Архангельской области и её достижения скромнее - личный рекорд составляет 153,33 балла.

Напомним, что ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова также сменила тренера, перейдя от Тутберидзе к Плющенко. В мае 2018 года от Тутберидзе ушла серебряная призерка Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, которая переехала в Канаду, где начала тренироваться под руководством местного специалиста Брайана Орсера.