Пт, 8.05.2020
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Как правильно запекать картофель: нюансы, на которые стоит обратить внимание

ФОТО: pexels.com/Alexy Almond

Что такого в том, чтобы запечь картофель? Почистил, нарезал и в духовку. Но если вы являетесь любителем запеченного картофеля и вам нравится, когда внутри он мягкий, а снаружи хрустящий, то этого будет мало. 

Тут нужно учитывать и сорт самого картофеля, и то, на чем он будет запекаться, и многое другое.

Начинать нужно с малого: каждой дольке необходимо по возможности быть одинаковых размеров. 

Как бы странно это не звучало, картофель для запекания нужно готовить по особенному, чтобы он не превратился в единую липкую массу. 

Прежде чем начать готовить картофель, необходимо предварительно разогреть духовку, а клубни наколоть вилкой. После чего следует смазать их растительным или сливочным маслом без вкуса и запаха. 

Если говорить о сорте картофеля, то для запекания в духовке лучше отдать предпочтение более крупным клубням и сортам с высоким содержанием крахмала.

Время запекания варьируется от 20 минут для молодого некрупного картофеля до 40 минут для более крупных клубней старого урожая. 

Еще один важный нюанс: 

Картофель с ровной румяной корочкой без обугленных бочков выглядит более аппетитно. Но как этого добиться? Достаточно поставить на противень решетку, и уже на нее равномерно разложить картофель. 

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