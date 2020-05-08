После 12 мая, возможно, откроются бассейны и спортзалы

Правительство решило, что в бесконтактных спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, считая руководителя. При условии, что участники будут соблюдать дистанцию два метра.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а на открытом воздухе - лимит не установлен.

Северс пояснил, что решение правительства касается и закрытых площадок для спорта, т. е бассейнов. Однако желающие их посетить должны будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Миобразования дополнило рекомендации о проведении спортивных тренировок в соответствии с принятыми в четверг послаблениями. На данный момент идет согласование с Минздравом, по результатам которого станет возможным восстановить работу бассейнов. Северс рассказал, что сейчас Минобразования работает над разработкой условий, например, сколько человек смогут плавать на одной дорожке, как соблюдать дистанцию в душевых и раздевалках.

Что касается спортзалов, то в четверг глава Минздрава Илзе Винькеле пояснила, что в помещении тренировка не может превышать три часа и в ней могут участвовать не более 25 человек. По мнению министра, организовать такие тренировки не должно быть сложной задачей, возможно, спортклубам стоит ввести систему контроля числа посетителей.