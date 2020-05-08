После 12 мая, возможно, откроются бассейны и спортзалы

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня, но с рядом послаблений существующих ограничений. С 12 мая в Латвии, возможно, смогут открыться бассейны, фитнес-центры и спортзалы, сообщил представитель Министерства образования Эдгар Северс.
Правительство решило, что в бесконтактных спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, считая руководителя. При условии, что участники будут соблюдать дистанцию два метра.
Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а на открытом воздухе - лимит не установлен.
Северс пояснил, что решение правительства касается и закрытых площадок для спорта, т. е бассейнов. Однако желающие их посетить должны будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности.
Миобразования дополнило рекомендации о проведении спортивных тренировок в соответствии с принятыми в четверг послаблениями. На данный момент идет согласование с Минздравом, по результатам которого станет возможным восстановить работу бассейнов. Северс рассказал, что сейчас Минобразования работает над разработкой условий, например, сколько человек смогут плавать на одной дорожке, как соблюдать дистанцию в душевых и раздевалках.
Что касается спортзалов, то в четверг глава Минздрава Илзе Винькеле пояснила, что в помещении тренировка не может превышать три часа и в ней могут участвовать не более 25 человек. По мнению министра, организовать такие тренировки не должно быть сложной задачей, возможно, спортклубам стоит ввести систему контроля числа посетителей.
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