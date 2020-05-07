Правительство продлило режим ЧС. Ограничения смягчены

Смягчены введенные ранее ограничения: одновременно смогут собираться не более 25 человек, при условии соблюдения дистанции в два метра. Детские сады будут открыты для детей пяти и шести лет, которые проходят обязательную программу.

Сообщается, что в общественном транспорте можно будет ездить только с маской, которая закрывает нос и лицо. Торговые центры откроются и в выходные дни, а рестораны, бары и места развлечений смогут работать до 24 часов.

Также разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия до 25 человек при условии обеспечения дистанции между участниками в два метра. На свежем воздухе продолжительность мероприятия не ограничена, в помещениях - до трех часов, не более.

Разрешено планировать туристические поездки между странами Балтии.

В торговых центрах сохраняются меры предосторожности, в том числе предупреждения о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки, а раз в 15 минут будут звучать объявления на латышском языке о необходимости не задерживаться в магазинах и следовать указателям.

Предприятие дополнительно может разместить информацию и на иностранном языке.

Ученики девятых классов школ национальных меньшинств, которые решили сдать экзамен по латышскому, смогут пойти в школу на очную консультацию. Удаленное обучение в школах решено продолжить.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в своем Twitter написала, что продление режима ЧС обосновано сценарием, согласно которому четыре недели являются циклом - за это время можно оценить динамику инфицирования.

С 12 мая будут смягчены ограничения, через месяц будет виден эффект.