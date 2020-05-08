В Латвии резко увеличился уровень безработицы

В конце апреля в NVA было зарегистрировано 72 917 безработных, что на 10 991 человека больше, чем в марте (61 926 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце апреля был в Риге - 6,2% (+1,5 процентного пункта по сравнению с мартом), а самый высокий в Латгале - 15,3% (+0,8 процентного пункта).

В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в апреле увеличился на 1 процентный пункт, составив в конце месяца 7,7%, в Земгале - на 0,9 процентного пункта, составив также 7,7%, а в Курземе - на 0,9 процентного пункта - до 8,6%.

В Рижском регионе уровень зарегистрированной безработицы в конце апреля составил 6,3% (+1,4 процентного пункта).

В конце 2019 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,2% экономически активного населения, в марте этого года - 6,8%.