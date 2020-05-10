"Овечкин перед ним извинялся лично". За что хоккеисты любят Знарка?

В рамках анонимного опроса ответили более 200 игроков из всех клубов КХЛ. По итогам опроса на позициях любимого тренера уверенное первое место с большим отрывом занял Олег Знарок:

за него свои голоса отдали более 20% опрошенных хоккеистов.

Сложно достоверно назвать один фактор, так привлекающий спортсменов в своём наставнике, но есть предположение, что всё дело в личных отношениях, которые Олег Валерьевич выстраивает со своими игроками.

Как пишет спортивный журналист Дарья Тубольцева на Sports24.ru, за два года её плотной работы, освещая игры "СКА" и сборной России, она ни разу не услышала от игроков ни одного плохого слова о своём тренере, даже не под запись. Хотя среди хоккеистов критика тренеров вполне распространена, отмечает она.

"Они все в один голос с невероятным воодушевлением рассказывали о своём наставнике. И это, конечно, уникальный случай", - признаётся Тубольцева.

По словам спортивной журналистки, когда три года назад сборная России по хоккею очень ждала Александра Овечкина после того, как он вылетел из плей-офф в НХЛ, а он не смог приехать из-за травмы, перед Знарком он извинялся лично.

Овечкин сам позвонил тренеру и принёс извинения, что не сможет помочь команде по состоянию здоровья.

Примечательно и то, что Илья Ковальчук, известный конфликтами со многими людьми из мира хоккея, не сказал ни одного плохого слова о Знарке, отмечает журналистка.

Журналисты порой и сами могут убедиться в том, как Знарок умеет подбирать слова для своих ребят.

"Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю спасибо. У нас отличная команда, я вас благодарю", - приводит Sports24.ru речь Знарка игрокам "СКА" после взятия Кубка Гагарина в 2017 году.

Напомним, в качестве главного тренера Олег Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза с московским "Динамо" и один раз с петербургским "СКА"), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной олимпийских спортсменов из России в 2018 году).