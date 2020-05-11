Как нарезать лук быстро и без слез? Рассказывает Гордон Рамзи

Советов того, как нарезать лук с минимальными потерями, как в плане отходов, так и в плане эмоций, написано огромное множество. У известного шеф-повара Гордона Рамзи тоже есть свой метод!
Мы добавляем лук как в супы, соусы и запеканки, так и в салаты и закуски. Если резка лука для вас проблема - пришло время прислушаться к совету знаменитого повара.
Главное условие - не трогать основание. Почему? Есть две причины:
- Как только вы разрежете основание - лук начнет выпускать сок, который и заставляет плакать.
- Основание держит все слои едиными.
А дальше все просто: режем лук на половинки и делаем вертикальные и горизонтальные разрезы, а затем уже шинкуем.
Не совсем понятно? Тогда смотрите наглядно, как делает это Рамзи! Особенно обратите внимание на положение его пальцев при резке. При таком положении вероятность порезов минимальна.
Видео: Режем лук быстро и без слез, лайфхак от Гордона Рамзи
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