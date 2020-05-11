Как нарезать лук быстро и без слез? Рассказывает Гордон Рамзи

Мы добавляем лук как в супы, соусы и запеканки, так и в салаты и закуски. Если резка лука для вас проблема - пришло время прислушаться к совету знаменитого повара.

Главное условие - не трогать основание. Почему? Есть две причины:

Как только вы разрежете основание - лук начнет выпускать сок, который и заставляет плакать. Основание держит все слои едиными.

А дальше все просто: режем лук на половинки и делаем вертикальные и горизонтальные разрезы, а затем уже шинкуем.

Не совсем понятно? Тогда смотрите наглядно, как делает это Рамзи! Особенно обратите внимание на положение его пальцев при резке. При таком положении вероятность порезов минимальна.

Видео: Режем лук быстро и без слез, лайфхак от Гордона Рамзи