Его голосом звучали 90-е: солисту группы "Кар-Мэн" Сергею Лемоху - 57!

"В 80-е я совмещал учебу с работой диджеем и музыкантом в ресторанах. А вот карьера для меня началась только с 1990 года. Полный бардак во всем. Какое-то непрерывное косилово без разбора, а в конце еще и дефолт", - вспоминает это время Сергей.

Мало кто знает, но юных Титомира и Лемоха заметил Аркадий Укупник. Именно он и стал первым продюсером нового дуэта. Группа была образована в 1989 году и изначально называлась "Экзотик-поп-дуэт", затем - "Кармен". В 1990-м название стали писать иначе - "Кар-Мэн".

Первый альбом коллектива "Вокруг света" вышел в 1989 году.

Любопытно, но каждая его песня была посвящена какой-либо стране или городу: "Лондон, гудбай", "Чио-Чио-Сан", "Багама-мама", "Париж, Париж" и другие.

Видео: "Кар-Мэн" - "Лондон, гудбай"

В 1990 и 1991 годах группа получила несколько наград и была на пике своей популярности. Началась работа над вторым альбомом - "Кармания", но Богдан решил заняться сольной карьерой, а Сергей переписал все песни и выпустил альбом без голоса Титомира. Позже свет увидели сборники "Русская массированная звуковая агрессия" (1994), "Твоя сексуальная штучка" (1996), "Король диска" (1998) и "Нитро" (2008).

Богдан Титомир тогда уже хотел делать свою, совсем другую музыку. Их взгляды разошлись. После ухода из группы он записал песни "Делай как я", "Секс-машина" и "Девочка в красном".

Видео: Богдан Титомир - "Делай как я"

Таким образом, Богдан Титомир стал одним из лидеров российского хип-хопа. Он признается, что ему до сих пор не стыдно за то, что он делал в 90-е.

Любопытный факт: Сергей Лемох является автором некоторых песен Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс и Натальи Гулькиной ("Мираж").

Он написал музыку для песни Сенчуковой "Ты не Дон Жуан".



Сергей невероятно аполитичный человек и полностью погружен в музыку.

"Человек, который пришел в музыку ради музыки, не откроет пирожковую и не станет торговать водкой. Поэтому многие поп-артисты с 30-летним стажем успешно конкурируют с упакованными баблом продюсеров современными звездам", - уверен он.

Его бесстрашие позволило ему в 1997 году выпустить единственный инструментальный сольный альбом "Поларис", а в 2013 и 2017 годах он пробовал создавать рок- и джаз-проекты. Но они не принесли успеха.

Сейчас артист женат второй раз на участнице "Кар-Мэн" Екатерине Канаевой. От первого брака у него две взрослые дочери - Алиса и Людмила.

Изданию "Собеседник" в 2015 году Лемох говорил:

"Дедушка я, если честно, никакой! Я как папа никакой, так и дедушка никакой. Я очень люблю возиться с внучками. Я же неадекватный немножко человек. Поэтому и игры в обычной жизни у меня все бешеные такие, нереальные. Но моим внучкам это нравится".

Песни группы "Кар-Мэн" актуальны и в наши дни. К примеру, несколько хитов Лемоха вошли в саундтрек сериала "Физрук". Композицию "Чао, бамбино!" даже напевает Дмитрий Нагиев.

Видео: Кадры из сериала "Физрук"