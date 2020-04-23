Лена Зосимова - одна из самых переоцененных звезд 90-х, которой помог влиятельный отец

Одной из таких звезд, которым помогли влиятельные родители была Лена Зосимова (Елена Зосимова).

Руку к ошеломительному взлету этой исполнительницы приложил ее отец Борис Гурьевич Зосимов - один из самых крупных деятелей шоу-бизнеса в 90-х.

Он был владельцем лейбла PolyGram Russia, фирм BIZ Enterprises, BIZ Express и телеканала BIZ-TV, который с 1998 был переименован в MTV Россия.

Впервые Лена появилась на телеэкране в возрасте 16 лет. Это была престижная, по тем временам, программа "Утренняя звезда". Много кто тогда понимал, что эта передача – это путь к славе. Именно там начинали свою карьеру Ани Лорак, Валерия, Юлия Началова и многие другие.

Почти сразу после программы, спустя пару месяцев, свет увидела совместная песня Лены и Игоря Николаева – "Этот новый парень".

Впоследствии были записаны еще две композиции, в одной, под названием "Не сходи с ума", Лене подпевали Дмитрий Маликов и Александр Иванов ("Рондо"). Другую — "Под музыку диско" - девушка пела дуэтом с Владимиром Пресняковым-младшим.

Спустя столько лет, сам Зосимов признал в разговоре со СМИ, что вокальные данные Лены оставляли желать лучшего.

Но он как любящий отец дал дочери максимум образования – девочка училась в музыкальной школе и брала уроки бальных танцев.

Многие артисты и продюсеры говорили, что в те годы Зосимову было нельзя отказать в услуге и они снимались в клипах его дочери бесплатно.

"Это был бартер. Ее папа - известный продюсер Борис Зосимов. Он был тогда радиобоссом и магнатом. Мне просто пришлось сняться. Причем, я был не один – там был целый коллектив артистов. Понимаете, я не мог спросить с него денег, пусть и продвигал его дочь. Это был респект, и я получил кучу бесплатных эфиров на всех его радиостанциях", - рассказывал певец Богдан Титомир в программе "Привет, Андрей!".

Богдан Титомир ФОТО: скриншот видео

Спустя 20 лет Зосимов признался, что он перестарался и его дочь до сих пор узнаваема.

"Я переборщил, когда раскручивал ее с использованием всех своих возможностей. Потому что ее до сих пор узнают гаишники, таможенники и так далее. Это просто поразительно", - цитирует его StarHit.ru.

Оказывается, Лена не очень хотела петь, но продюсеру нужно было раскрутить свою фамилию. На протяжении многих лет дочь послушно слушалась отца.

"Могу сказать, что по сравнению с некоторыми современными певицами, она — Монсеррат Кабалье", - уверен он.