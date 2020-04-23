Лена Зосимова - одна из самых переоцененных звезд 90-х, которой помог влиятельный отец
В любое время были артисты, в раскручивании которых были задействованы их влиятельные родители. В ход шли огромные суммы денег, связи и авторитет. История российского шоу-бизнеса помнит некоторые музыкальные проекты, которые, имели такие истории создания и это даже не скрывалось.
Одной из таких звезд, которым помогли влиятельные родители была Лена Зосимова (Елена Зосимова).
Руку к ошеломительному взлету этой исполнительницы приложил ее отец Борис Гурьевич Зосимов - один из самых крупных деятелей шоу-бизнеса в 90-х.
Он был владельцем лейбла PolyGram Russia, фирм BIZ Enterprises, BIZ Express и телеканала BIZ-TV, который с 1998 был переименован в MTV Россия.
Впервые Лена появилась на телеэкране в возрасте 16 лет. Это была престижная, по тем временам, программа "Утренняя звезда". Много кто тогда понимал, что эта передача – это путь к славе. Именно там начинали свою карьеру Ани Лорак, Валерия, Юлия Началова и многие другие.
Почти сразу после программы, спустя пару месяцев, свет увидела совместная песня Лены и Игоря Николаева – "Этот новый парень".
Впоследствии были записаны еще две композиции, в одной, под названием "Не сходи с ума", Лене подпевали Дмитрий Маликов и Александр Иванов ("Рондо"). Другую — "Под музыку диско" - девушка пела дуэтом с Владимиром Пресняковым-младшим.
Спустя столько лет, сам Зосимов признал в разговоре со СМИ, что вокальные данные Лены оставляли желать лучшего.
Но он как любящий отец дал дочери максимум образования – девочка училась в музыкальной школе и брала уроки бальных танцев.
Многие артисты и продюсеры говорили, что в те годы Зосимову было нельзя отказать в услуге и они снимались в клипах его дочери бесплатно.
"Это был бартер. Ее папа - известный продюсер Борис Зосимов. Он был тогда радиобоссом и магнатом. Мне просто пришлось сняться. Причем, я был не один – там был целый коллектив артистов. Понимаете, я не мог спросить с него денег, пусть и продвигал его дочь. Это был респект, и я получил кучу бесплатных эфиров на всех его радиостанциях", - рассказывал певец Богдан Титомир в программе "Привет, Андрей!".
Спустя 20 лет Зосимов признался, что он перестарался и его дочь до сих пор узнаваема.
"Я переборщил, когда раскручивал ее с использованием всех своих возможностей. Потому что ее до сих пор узнают гаишники, таможенники и так далее. Это просто поразительно", - цитирует его StarHit.ru.
Оказывается, Лена не очень хотела петь, но продюсеру нужно было раскрутить свою фамилию. На протяжении многих лет дочь послушно слушалась отца.
"Могу сказать, что по сравнению с некоторыми современными певицами, она — Монсеррат Кабалье", - уверен он.
Бориса Гурьевич, в разговорах с журналистами, утверждал, что он не платил за пиар Лены, а лишь использовал связи в музыкальной индустрии и свое влияние. Он также не скупился на дорогостоящие клипы.
Дочь основателя телеканала MTV Бориса Зосимова в 90-е могла иметь все самое лучшее. Еще в 2018 году на телепрограмме "Привет, Андрей!" обсуждалось, что
из-за влияния отца в видеороликах девушки соглашались сниматься уже известные в те годы артисты, такие как Богдан Титомир, Влад Сташевский, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Игорь Верник и многие другие.
Видео: Лена Зосимова - "На южном берегу"
Лена Зосимова - "Поцелуй меня"
Лена Зосимова - "Подружки мои не ревнуйте"
В итоге, в конце 90-х и в начале 2000-х Лена работала на MTV, снималась в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Вангелия".
До сих пор ходят слухи, что Зосимов почти договорился тогда с Майклом Джексоном. Медиамагнат был готов заплатить несколько миллионов за пару кадров артиста с Леной.
Но после того, как он ушел с телеканала (2002 год), пропало и его влияние, а с ним популярность дочери пошла на спад.
В 2003 году Зосимова попыталась вернуться на музыкальную сцену и стала сотрудничать с Максом Фадеевым. Была записана песня "Забудь", но после Лена пропала.
Сейчас известно, что Лена Зосимова завершила музыкальную карьеру, вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина и родила ему двух сыновей. Она помогает мужу в его бизнесе, связанном с поставками продуктов в рестораны.
А вы помните ее песни?
Видео: Лена Зосимова - "Забудь"
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