Дело сестер Хачатурян: отказано в переквалификации с убийства на самооборону

Следственный Комитет (СК) Российской Федерации отказался переквалифицировать обвинение сестер Хачатурян с убийства на самооборону, сообщил "Интерфаксу" адвокат девушек Алексей Липцер.
СК завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказал в переквалификации статьи с убийства на необходимую самооборону.
На переквалификации настаивала Генеральная прокуратура России.
Как известно, в июле 2018 года в многоквартирном доме в Москве убитым был найден 57-летний Михаил Хачатурян. У него было несколько колотых ран в горло и грудь. Вскоре в качестве подозреваемых были арестованы его дочери Крестина (19), Ангелина (18) и Мария (17), которые утверждают, что отец применял к ним насилие - как физическое, так и сексуальное.
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