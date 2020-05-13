Дело сестер Хачатурян: отказано в переквалификации с убийства на самооборону

Как известно, в июле 2018 года в многоквартирном доме в Москве убитым был найден 57-летний Михаил Хачатурян. У него было несколько колотых ран в горло и грудь. Вскоре в качестве подозреваемых были арестованы его дочери Крестина (19), Ангелина (18) и Мария (17), которые утверждают, что отец применял к ним насилие - как физическое, так и сексуальное.