Дело сестер Хачатурян: годами терпевшие насилие подростки убили своего отца

Получивший широкий резонанс в обществе случай расколол общество на два фронта: пока одна сторона считает суд на девушками обоснованным, вторая требует их освобождения и изменений в законодательстве России, чтобы предотвратить насилие в семье и защитить его жертв.

Российские телеканал ТВ3 снял о случае сестер Хачатурян серию документального сериала, в которую включены интервью с членами семьи и друзьями.

Сын Михаила Хачатуряна Сергей рассказал, что в доме его детства всегда происходили насильственные конфликты - отец бил и душил его мать. Уже в возрасте восьми или десяти лет из-за насилия отца он пытался сбежать из дома, но, несмотря на привлечение полиции к этому случаю, ничего не изменилось.

"Пока была в семье, я получала за всех", - говорит бывшая жена Михаила Хачатуряна Аурелия, которую муж прогнал из дома в 2015 году. "Думала - если я уйду, конфликтов больше не будет".

Однако это было не так. Стали известны пугающие картины быта девочек - непрерывное физическое и сексуальное насилие со стороны отца.

Российские следователи подтвердили, что отец регулярно производит по отношению к дочерям насильственные действия и "принуждал их к сексуальным действиям".