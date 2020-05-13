"200 тысяч в месяц". Дарья Клишина рассказала, как ей предлагали работу в эскорт-услугах

29-летняя спортсменка призналась, что необычное предложение поступило ей в Instagram примерно шесть месяцев назад и она сразу ответила отказом.

"Неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?", - поинтересовалась Клишина.

Легкоатлетка рассказала, что это предложение поступило ей в директе Instagram и несмотря на отказ, мужчина был весьма настойчивым. "Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях", - цитирует спортсменку Sports.ru.

По словам спортсменки, незнакомый мужчина готов был платить 200 тысяч долларов в месяц за "сопровождение".

Дарья Клишина - вице-чемпионка мирового первенства 2017 года, а также двукратная чемпионка Европы в помещениях. На Олимпийских играх в 2016 году Клишина была единственной представительницей России в легкоатлетической части Олимпиады. Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там.