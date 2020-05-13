Одноклубник Букартса, вероятно, насмерть сбил велосипедиста

"Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещённой. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было.

Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чём",

- рассказал агентству представитель игрока Игорь Масленников.

В свою очередь полиция подтвердила факт того, что в Тольятти в результате ДТП погиб велосипедист. Авария произошла 12 мая в 22:05.

"Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530, в районе контактной опоры по улице Матросова допустил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который, со слов водителя, двигался на велосипеде чёрно-синего цвета по проезжей части по второй полосе в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист скончался", - заявили агентству в полиции.

По информации полиции, велосипедист ехал без отражателей и в тёмной одежде.

То, что за рул`м автомобиля находился хоккеист, стражи порядка не подтверждают и не опровергают. При этом год рождения Егора Морозова совпадает с годом рождения водителя автомобиля.

"РИА Новости" отмечает, что в клубе комментировать ситуацию не стали.