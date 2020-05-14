Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме в Москве

Источник "Спорт-Экспресса" рассказал, что Нурмагомедов-старший находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован в Дагестане с двусторонней пневмонией, а позже доставлен в Москву.

"Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", - рассказал источник.

В среду ряд дагестанских бойцов ММА - в частности, Ислам Махачев и Мовлид Хайбулаев - выложили фотографии с 57-летним тренером с призывом молиться за него.

"Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что в тяжёлом состоянии сейчас", - цитирует Махачева Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов - заслуженный тренер России. В сентябре 2019 года он был включён в Книгу рекордов России как воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо - 18.