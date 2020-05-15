Этим летом в Юрмале не состоится турнир Baltic Open

WTA сообщает, что в июле не состоятся турниры в Бостаде, Лозанне, Бухаресте и Юрмале, а для турниров в Палермо и Карлсруэ ещё подыскивается место в календаре этого сезона.

Турнир в Юрмале должен был начаться 20 июля.

Напомним, что в 2019 году победу в финале домашнего турнира Baltic Open в Юрмале одержала Анастасия Севастова, которая в решающем поединке с результатом 3:6, 7:5, 6:4 не без труда вырвала победу у польской теннисистки Катажины Кава.

WTA events in Bastad, Lausanne, Bucharest, and Jurmala scheduled for July will not be held, due to the ongoing #COVID19 pandemic.



Further updates to the WTA calendar will be made in June --> https://t.co/NmWpZVk5Fu pic.twitter.com/vtERM8jgc7 — wta (@WTA) May 15, 2020

В свою очередь турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не возобновятся раньше 31 июля. Таким образом, в этом году не состоятся турниры в Гамбурге, Ньюпорте, Бостаде, Лос-Кабосе, Гштааде, Умаге, Атланте и Китцбюэле.

В апреле испанская газета Marca сообщила, что международный сезон тенниса не возобновится раньше 3 августа.

Из-за пандемии коронавируса в начале апреля был отменён также Уимблдонский турнир, который в прошлый раз отменялся во время Второй мировой войны, а до этого - во время Первой мировой войны.

Галерея: Триумф Анастасии Севастовой на Baltic Open