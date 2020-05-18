Трамп назвал Обаму "крайне некомпетентным"

Вернувшись из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, Трамп сказал, что не видел выступление Обамы перед студентами колледжа, в ходе которого тот раскритиковал "людей у власти" за ошибочные решения в разгар пандемии, передает LETA со ссылкой на DPA.

"Видите, он бы некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать", - заявил Трамп журналистам. "Крайне некомпетентный", - заключил президент США.

Тем временем Обама, критикуя руководство страны, имя Трампа не называл.

Обама в видеообращении к американским выпускникам отметил, что пандемия полностью опровергла представление о том, будто многие ответственные люди осознают то, что они делают. Он подчеркнул, что руководство страны "даже не пытается притвориться", что не несёт ответственность за происходящее. В частности, речь шла и об ухудшении ситуации с экономическим и расовым неравенством.

Прогнозируется, что до 25 мая в США смертей пациентов с Covid-19 превысит 100 тысяч. На данный момент в стране зарегистрировано 1 527 664 случая, скончались 90 978 346 человек, выздоровели 346 389.