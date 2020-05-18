Трамп назвал Обаму "крайне некомпетентным"

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму "крайне некомпетентным". Так Трамп отреагировал на критику Обамы относительно реакции правительства США на кризис, вызванный пандемией Covid-19.
Вернувшись из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, Трамп сказал, что не видел выступление Обамы перед студентами колледжа, в ходе которого тот раскритиковал "людей у власти" за ошибочные решения в разгар пандемии, передает LETA со ссылкой на DPA.
"Видите, он бы некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать", - заявил Трамп журналистам. "Крайне некомпетентный", - заключил президент США.
Тем временем Обама, критикуя руководство страны, имя Трампа не называл.
Обама в видеообращении к американским выпускникам отметил, что пандемия полностью опровергла представление о том, будто многие ответственные люди осознают то, что они делают. Он подчеркнул, что руководство страны "даже не пытается притвориться", что не несёт ответственность за происходящее. В частности, речь шла и об ухудшении ситуации с экономическим и расовым неравенством.
Прогнозируется, что до 25 мая в США смертей пациентов с Covid-19 превысит 100 тысяч. На данный момент в стране зарегистрировано 1 527 664 случая, скончались 90 978 346 человек, выздоровели 346 389.
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