Обама раскритиковал реакцию руководства США на пандемию

Обама в видеообращении к американским выпускникам отметил, что пандемия полностью опровергла представление о том, будто многие ответственные люди осознают то, что они делают. Он подчеркнул, что руководство страны "даже не пытается притвориться", что не несёт ответственность за происходящее. В частности, речь шла и об ухудшении ситуации с экономическим и расовым неравенством.

В частности, бывший президент осудил такие принципы американских политиков, как сиюминутная выгода и безразличие к тем, кто этого не разделяет.

"Если мир станет лучше, это будет зависеть от вас", — заключил Обама.

Ранее Барак Обама назвал катастрофой реакцию нынешнего президента США Дональда Трампа на коронавирус. Он раскритиковал решения администрации президента, добавив, что реакция на вспышкуCovid-19 послужила критическим напоминанием о необходимости сильного государственного руководства во время глобального кризиса.

Архивная галерея: Барак Обама встретился с Дональдом Трампом