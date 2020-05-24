Пандемия: миллиардеры продолжают богатеть

Больше всех в период пандемии коронавируса заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, пишет РБК.

Его состояние увеличилось на 31,4 млрд долларов США (около 29 млрд евро). Это позволило ему переместиться в списке богатейших людей планеты с седьмого места на четвертое.

Теперь его состояние оценивается в 86,5 млрд долларов (79 млрд евро). Forbes отмечает, что за последние два месяца акции Facebook поднялись в цене примерно на 60%, благодаря чему и увеличилось состояние Цукерберга.

Чуть меньше Цукерберга в период пандемии заработал лидер списка Forbes - основатель и глава Amazon Джефф Безоc.

За два месяца его состояние увеличилось на 29,9 млрд долларов (26 млрд евро) и составило 146,9 млрд долларов (135 млрд евро).

Тем временем глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани начиная марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов (18 млрд евро), после чего оно стало составлять 52,7 млрд долларов или чуть больше 47 млрд евро.

В общей сложности 25 богатейшим людям принадлежит полтора триллиона долларов (примерно 1,3 трлн евро) долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров. Несмотря на то, что в самом начале кризиса убытки понесли и они, всего миллиардерам принадлежит 3,2 триллиона долларов, что на 1130% больше, чем в 1990 году.