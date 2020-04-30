Коронавирус сделал миллиардеров еще богаче

Как сообщает Forbes, ссылаясь на Институт политических исследований США, во время кризиса, вызванного коронавирусом, жизнь миллиардеров стала еще лучше, в то время как обычные американцы борются за существование.

Исследовательский центр указывает, что с середины марта работу потеряли 26 миллионов жителей США, а сумма, которую миллиардеры заплатили по налогам, упала на 79% с 1980 года.

Несмотря на то, что в самом начале кризиса убытки претерпели и миллиардеры, в общей сложности с начала марта состояние части миллиардеров выросло на 308 млрд долларов США. Всего миллиардерам принадлежат 3,2 триллиона долларов, что на 1130% больше, чем в 1990 году.

Например, 15 апреля основатель и руководитель Amazon Джеф Бизос увеличил свое состояние еще на 25 млрд долларов - заработал во время пандемии.

Основатель и руководитель сервиса видеоконференций Zoom Эрик Юан увеличил свое состояние до 2,58 млрд долларов.

Как минимум на один миллиард долларов США свое богатство увеличили такие люди как бывшая жена Безоса Меккензи Безоса, бывший руководитель Microsoft Стив Балмер и Илон Маск.

Безос, Бил Гейтс и Уоррен Баффен имеют больше, чем десятки миллионов американцев вместе взятых. В США около 78% населения живут "от зарплаты до зарплаты". У 20% в последние месяцы вообще никаких доходов не было.

Правительство США выделило финансирование на поддержку предпринимателей, и львиную долю получили и без того богатые люди.