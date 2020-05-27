Первый за 9 лет пилотируемый космический пуск в США отменен за 16 минут до старта

Запланированный на вечер среды старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отменен из-за погодных условий, пишет "Радио Свобода".
Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта.
Вторая попытка запуска состоится в субботу, 30 мая, в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Риге).
Напомним, это первый за последние 9 лет запуск американской пилотируемой миссии с территории США - и на американском корабле.
Ракета-носитель Falcon должна была стартовать в 16:33 по местному времени (23:33 по Риге). Это время было необходимо соблюсти с максимальной точностью - иначе корабль не смог бы пересечься с МКС, которая летит над Землей со скоростью 27 тысяч километров в час, отмечает Русская служба BBC.
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