SpaceX впервые за 10 лет отправляет американских астронавтов на МКС. Без участия России

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SpaceX Илона Маска впервые за почти 10 лет отправит американских астронавтов на МКС. Без участия России и со своего космодрома.

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SpaceX Илона Маска отправит американских астронавтов на МКС

27 мая в истории освоения космоса может открыться новая страница. SpaceX Илона Маска станет первой частной компанией, которой доверят доставить американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Раньше астронавты могли попасть на МКС только на российских космических кораблях.

Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Херли и Бобом Бенкеном – состоится во Флориде в 16:33 по местному времени (в 23:33 по Риге). Ракета Falcon 9 выведет Crew Dragon на орбиту, где капсула состыкуется с МКС. Это займет порядка 19 часов: спустя 12 минут после пуска Crew Dragon выйдет на орбиту, затем капсула самостоятельно продолжит путь к МКС, а отделившаяся от корабля первая ступень ракеты Falcon 9 вернется на Землю.

Если пуск состоится без изменений, то 28 мая в 20:55 по Риге астронавты откроют люки на МКС и присоединятся к астронавту NASA Крису Кэссиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

У жителей европейских стран будет возможность увидеть запуск корабля.

Планируется, что он пролетит мимо Луны примерно через 20-30 минут после запуска и будет выглядеть как движущаяся точка света.

Впервые в истории запуск пилотируемого корабля пройдет без огромного количества зрителей в Космическом центре имени Джона Кеннеди из-за пандемии.

Онлайн-трансляция ABC News и National Geographic:

Цель частной миссии SpaceX

Цель предстоящей миссии Crew Dragon - вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на "Союзах".

Это будет первый за 9 лет американский полет на орбиту: с 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию NASA использовало российский корабль "Союз".

Каждый полет на российском носителе обходился США в десятки миллионов долларов. Так, в начале мая стало известно, что агентство заплатит более $90 млн за дополнительное место на российском корабле во время осеннего запуска к МКС (в 2010 году запуск для США стоял около $30 млн).

В октябре 2018 года во время старта российского корабля с Байконура ракета упала, экипаж чудом не пострадал - астронавт NASA Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин спаслись в отделяемой капсуле.

Что известно об астронавтах

Даг Херли и Боб Бенкен – самые опытные и возрастные в составе отряда астронавтов NASA. Для полета на Crew Dragon их выбрали два года назад.

49-летний Боб Бенкен – в прошлом летчик-испытатель, за пределами Земли провел 28 дней, ранее уже летал на шаттлах.

53-летний астронавт Даг Херли также ранее был летчиком-испытателем, за пределами Земли провел 29 дней.

Оба женаты на женщинах-астронавтах и оба были свидетелями на свадьбах друг у друга.

На орбите экипаж корабля проведет от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки. Затем капсула вернется на Землю, приводнившись в Атлантике.

На разработку Crew Dragon SpaceX получила от NASA $2,6 млрд.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 27.05.2020

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