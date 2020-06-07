"За ночь подписались 20 000 человек". Туктамышева о страстном выступлении и звёздной болезни

​Елизавета отметила, что жаркий танец под Toxic был её идеей и её друга, а тренер Алексей Мишин помог улучшить номер.

"И это была я - мой темперамент", - признаётся фигуристка, отмечая, что прекрасно понимала, что такая экстравагантная выходка не пройдёт незамеченной.

Елизавета Туктамышева ФОТО: ANDRE PICHETTE/EPA

Что было после? "Было два лагеря - одни за, другие против показательного. Но пик популярности случается именно в таких случаях, когда обсуждают. (...)

Я думаю, даже если это и плохо, то всё равно номер обсуждают, и значит - это хорошо", - говорит Туктамышева.

По её словам, после того номера за ночь в социальной сети Instagram на неё подписалось около 20 тысяч человек.

"Каждый раз, когда проверяла, добавлялись несколько тысяч. Но такого внимания не было бы, если бы я заняла третье или шестое место на том Гран-при Канады. Так что звёзды сошлись", - добавляет она.

На вопрос о звёздной болезни Елизавета отвечает просто:

"Посмотрите на меня, какая звёздная болезнь? Я её презираю. Если у меня будут какие-то замашки, попрошу их, чтобы они мне сразу по щщам дали".

О личном

В феврале этого года Туктамышева подтвердила, что прекратила отношения со спортсменом Андреем Лазукиным. На вопрос, посыпались ли ей предложения в социальных сетях после этого, она ответила, что в целом и будучи в отношениях регулярно получала письма и знаки внимания, добавив:

"Безумного предложения там не было. Я его, собственно, и не ждала".

На вопрос, какие качества важны для неё в мужчинах, немного подумав, Елизавета ответила, что первым делом - это чувство юмора. В список спортсменки также вошли скромность, доброта и искренность.

О карантине

Туктамышева призналась, что безумно рада тому, что в ноябре купила машину.

"Это мой первый автомобиль. Сначала был страх. Я безумно боялась что-то повредить. Моя новая машинка!

Очень аккуратно ездила поначалу. Через две недели уже почувствовала себя уверенно. Это был кайф!" - поделилась фигуристка.

По её словам, точной информации о сборах у неё пока нет.

"Но мы собираемся в Кисловодск. По датам пока не знаю, Алексей Николаевич (Мишин - тренер фигуристки. - Прим. ред.) пока не говорил", - добавила спортсменка.

Елизавета Туктамышева: Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.

В нынешнем сезоне не смогла попасть в основной состав сборной России на чемпионат мира.

Несмотря на статус запасной в сборной, заявила, что планирует отобраться на чемпионат Европы и мира в 2021 году.