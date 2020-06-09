Камеш и Габов продолжат карьеру в чемпионате Латвии

Действующий чемпион Латвии "Рига" также сообщил, что 31-летний футболист уже приступил к тренировкам вместе с командой.

Владимир Камеш впервые присоединился к "Риге" летом 2019 года. Футболисту удалось быстро завоевать место в основном составе и стать одним из лидеров клуба. Полузащитник провёл за "Ригу" четыре матча в чемпионате и ещё две игры в отборочном раунде в Лигу Европы, где ему удалось отметиться голом в ворота "Копенгагена".

После завершения сезона Камеш отправился в российский клуб "Чайка", выступающий в первенстве ФНЛ. Там, правда, латвийский игрок провёл всего одну игру. Ранее футболист выступал в российских клубах "СКА-Хабаровск", "Енисей", "Нефтехимик", "Амкар", а также польском клубе "Погонь".

Карьеру в Латвии продолжит также опытный защитник Владислав Габов, который подписал контракт с клубом "Лиепая". О подписании 32-летнего игрока команда сообщила в Twitter.

Oficiāli : FK Liepāja sastāvam pievienojas Vladislavs Gabovs! Esi sveicināts Liepājā! #fkliepaja pic.twitter.com/NnskE5C3tE — FK Liepāja (@LiepajaFK) June 8, 2020

В марте Габов по обоюдному соглашению расторг контракт с "Ригой", которую не устраивали слишком частые травмы футболиста. В составе "Риги" футболист выиграл чемпионат Латвии, а также Кубок Латвии. Из-за травм в прошлом сезоне Габов вышел на поле всего пять раз.

За время своей карьеры Габов представлял целый ряд латвийских клубов, а также успел поиграть в российском клубе "Сокол", польской "Короне" и кипрском "Пафосе".