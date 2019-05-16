TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - защитник команды Riga FC Владислав Габов.

Владислав Габов

Дата рождения: 13.07.1987

13.07.1987 Позиция: Защитник

Защитник Матчи/голы за сборную: 41/0

41/0 Клуб: Riga FC

Блиц-интервью. 20 вопросов Владиславу Габову

С чего всё начиналось?

Владислав начал заниматься футболом в 9-летнем возрасте. В детстве, как признаётся сам футболист, он сменил разные позиции на поле, но основными были - полузащита и защита. Как так вышло - уже никто и не помнит.

«Я изначально бегал в середине поля, где больше действия. У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше», - считает Габов.

По мнению футболиста, у нападающих особый склад ума и довольно специфическая работа. Защитником быть сложнее, считает Владислав. Цена ошибки у защитников и вратарей очень высока, так как пропущенный мяч тяжело отыграть и такая ошибка может решить не только исход матча, но и сказаться на итоговом месте в чемпионате.

О чемпионате Латвии

Габов дебютировал в чемпионате Латвии в 2004 году за «Ауду». Юному защитнику на тот момент было всего 16 лет. В тот момент Владислав даже не думал о том, что когда-нибудь будет играть в топовых латвийских командах - лиепайском «Металлурге», «Вентспилсе» или рижском «Сконто».

«Мне тогда казалось, что в этих командах играют большие футболисты и мне посчастливилось, что в 16 лет я мог играть против них, учиться в этих играх и показывать на что я способен», - вспоминает футболист.

Если сравнивать тот чемпионат и сегодняшний, то первое, что приходит в голову - это конкуренция среди команд, которая несомненно возросла. Габов вспоминает, что его первая команда была на голову ниже всех остальных и за весь сезон взяла всего одно очко. Сегодня уровень выровнялся и больше нет таких откровенно слабых команд.

«Тогда был топ-4, который на протяжении долгого времени был недосягаем. Позже к ним начали подтягиваться остальные».

С этим сложно не согласиться, ведь в пятёрке лидеров текущего чемпионата Латвии находится, например, «Валмиера», которая год назад заняла последнее место и только расширение «Вирслиги» позволило ей остаться в высшем дивизионе.

«Думаю, сейчас Тамаз Пертия выжимает из футболистов «Валмиеры» их максимум. Очень многое будет зависеть то того, как долго они смогут играть на этом уровне. Если судить по той игре, которую они сейчас показывают, то в конце чемпионата они будут в пятёрке лучших», - считает защитник.

Владислав Габов и Тамаз Пертия, 2014 год ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Что касается «Риги», за которую выступает Габов, то похоже, что этот кризис у команды наступил прямо сейчас. Столичный клуб не демонстрирует игру, которая хотя бы отдалённо напоминала футбол действующего чемпиона Латвии.

«У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте».

По словам Габова, у клуба нет официальных задач на сезон, но глядя глаза друг другу, футболисты сами понимают, что прошлогоднюю планку снижать нельзя. Напомним, что в сезоне-2018 «Рига» стала не только чемпионом страны, но и обладателем Кубка.

Эстонские приключения

Достаточно рано Габов отправился в иностранный клуб - ему было всего 18. При чём маршрут, который он выбрал для продолжения карьеры, был достаточно необычным - чемпионат Эстонии.

В соседнюю страну Габов попал из рижского «Олимпа». Как признаётся сам футболист, это была молодая и амбициозная команда, но он не чувствовал себя там достаточно хорошо, чтобы конкурировать с лучшими командами Латвии. Поэтому, когда поступило предложение из ТФМК, взвезив все за и против, футболист решил, что это будет хорошим толчком для его карьеры.

«Для меня это был шаг вверх. Я знал, что смогу там конкурировать и получать игровую практику в чемпионской команде и играть в еврокубках в 18 лет. Я не загадывал и не думал о том, что это шаг к европейской карьере. На тот момент мне было важно там играть, прогрессировать и попасть в сборную U-21», - вспоминает Владислав.

В Эстонии он провёл два сезона, а затем вернулся на родину, где 9 лет отыграл в разных клубах - «Даугава», «Динабург», «Вентспилс», «Метта/ЛУ», «Сконто». Но желание играть за границей снова оказалось сильнее и футболист отправился в Россию.

«Сокол», «Корона», «Пафос»

Зимой 2015-го года Габов оказался в саратовском «Соколе», который выступал в ФНЛ (второй по силе, значимости и популярности футбольный дивизион в России). У футболиста с командой изначально был заключён контракт до конца сезона, поэтому уже летом футболист снова поменял прописку и отправился в польскую «Корону» из города Кельце.

«В Саратове не всё сложилось, но главную задачу команда выполнила и осталась в ФНЛ. Что касается «Короны», то эта команда будет по-сильнее российской, тем более она выступала в высшем дивизионе польского чемпионата», - говорит игрок.

В Польше Габов отыграл два сезона, проведя за команду 50 матчей. В 2017 году футболист решается на очередной переезд - на этот раз на Кипр в команду «Пафос».

Нам здесь мало что известно о кипрском чемпионате и многим кажется, что это не самый сильный турнир и уж тем более он уступает чемпионату Польши. Для нас Кипр - это место где можно загорать под пальмами и зарабатывать лёгкие деньги под солнышком. Габов готов с этим поспорить.

«Можете спросить у Дениса Ракеля, если он будет у вас. На Кипре чемпионат делится на шестёрки и вот эта первая шестёрка по футбольному уровню, скорее всего, превосходит первую шестёрку польского чемпионата. Да, пожалуй, там нет сильных местных игроков, но зато там очень сильные легионеры. Одно в чём польский чемпионат превосходит кипрский - это уровень организации. Телевидение, журналы, газеты, стадионы, заполняемость трибун - для футбола в Польше созданы очень хорошие условия».

Владислав Габов против Робина ван Перси, 2014 год ФОТО: AFP/LETA

Кстати, на счёт телевидения и съёмок. Габов считает, что многое зависит не только от футболистов на поле, но и от картинки, которую зрители видят на экране.

«Думаю, если взять игру «Даугавпилса» и «Валмиеры» и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут».

С этим, пожалуй, сложно не согласиться. От картинки и организации всего, что окружает футбол, зависит очень многое. Сейчас, когда смотришь на игры нашего чемпионата, то иногда становится очень грустно - футболисты играют под дождём или снегом, зрители сидят в куртках и капюшонах, а на фоне ездят маршрутки и автобусы. Такая картинка не очень способствует желанию посетить матчи чемпионата Латвии.

«Этим болельщикам, которые ни друзья футболистов, ни заинтересованные люди, а просто приходят, потому что им нравится футбол, им нужно памятник ставить», - считает Габов.

О возвращении в Европу

В общей сложности Габов провёл в Европе 5 сезонов, но в 2018 году вернулся в Латвию в столичный клуб Riga FC, с которым в первом же сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Латвии. Несмотря на это, защитник не скрывает, что желание вернуться в Европу его ещё не покинуло.

«Не буду в облаках витать и называть Англию или что-то такое... Адекватно оценивая свои возможности, то если честно, я бы с удовольствием вернулся в Польшу. Там ты себя чувствуешь футболистом», - поделился игрок.

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Недавно в интервью порталу TVNET Марис Верпаковскис сказал, что в Латвии футболистам платят неадекватно большие деньги и поэтому они не видят смысла уезжать в Европу. В той же Чехии и Польше платят столько же, но там нужно бороться за место в составе, там есть языковой барьер и гораздо более сильная конкуренция. Многие наши футболисты не видят смысла уезжать туда, если в Латвии можно заработать столько же.

«Марис функционер, он лучше знает о зарплатах и контрактах. Я знаю только на уровне слухов, что в последнее время появились хорошие деньги по латвийским меркам, но опять же, это не у всех, а у одного-двух игроков в команде. Что касается остальных, особенно местных и молодёжи, то нельзя сказать, что мы зарабатываем какие-то деньги, которыми можно расшвыривать и быть довольными по жизни. Моя зарплата в Латвии отличается в меньшую сторону, чем зарплата в Польше или на Кипре», - говорит футболист.

Первое впечталение от нового главного тренера сборной

Пришло время поговорить и о сборной, которая уже начала отборочный цикл на чемпионат Европы 2020 года. Латвийские футболисты провели два выездных матча и оба раза уступили - сначала Македонии (3:1), а затем Польше (2:0).

Перед началом отборочного цикла сборную возглавил сербский специалист Славиша Стоянович, который должен помочь нашим игрокам обрести уверенность и начать побеждать.

Славиша Стоянович ФОТО: EPA/Scanpix

«К сожалению, у нас было мало времени, чтобы познакомиться, потому что у нас получился очень короткий первый сбор. Но несмотря на это, можно сказать, что для него главное, чтобы на поле была бешеная самоотдача, потому что в играх сборной нельзя выходить на поле готовым не на 100%. После первого сбора у меня только положительные эмоции на счёт тренера», - рассказывает Габов.

Футболист считает, что языковой барьер в случае с тренером и командой - это не проблема. Что касается менталитета, то здесь, конечно, сербский темперамент сильно отличается от латвийского, но Стоянович хочет взять от балканцев агрессивность, настойчивость, спортивную злость и привить нашему коллективу. Не стоит также забывать о том, что тренер уже работал в Латвии, когда на протяжении полугода возглавлял столичный клуб Riga FC.

Македония - Латвия ФОТО: EPA/Scanpix

Если вспоминать игру с Македонией, то можно было заметить, что сборная Латвии в первом и втором таймах - это две разные команды. Можно предположить, что в перерыве тренер произнёс жёсткую мотивационную речь, которая отразилась на игроках.

«То, что он сказал это было заслуженно. В раздевалке было «по-южному громко» и нам сказали то, что о нас думают. Но это рабочая ситуация и если кого-то слова тренера могут обидеть, то ему не стоит играть в футбол», - считает футболист.

Несколько дней спустя в Варшаве сборная Латвии сыграла ещё лучше. Мало кто ждал от нашей команды, что они на равных смогут сражаться с фаворитом группы, но до 75-й минуты болельщики сборной Латвии верили, что в Варшаве может произойти сенсация.

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Габов появился на поле на 80-й минуте вместо травмированного Роберта Савалниекса. Вспоминая ту игру футболист говорит, что начало было очень хорошим, не было потерь в простых ситуациях, а наши полузащитники и нападающие выцарапывали сложные мячи и сохраняли их для команды. Чего уж греха таить, и моменты у нашей команды были. Жаль, что удача в тот вечер была не на нашей стороне.

«Думаю, что поляки были не на 100% заряжены на игру с нами. Для них мы были абсолютными аутсайдерами и они думали, что и так нас обыграют. Эти 1-2% «недонастроя» сделали своё дело. Мы были готовы на 100%, мы играли, отбирали мячи, мы могли забивать».

Было интересно узнать также об одном из лучших нападающих мира Роберте Левандовски, против которого пришлось сыграть Габову. На самом ли деле форвард «Баварии» такой страшный или это преувеличение?

«По нему видно, что он классный игрок. В первом тайме он создал момент из ничего и попал в штангу. Перед этим моментом он побежал туда за несколько секунд до, потому что знал, что туда мячик отлетит. У него есть чуйка, техника и исполнительское мастерство - это даёт ему то, где он находится уже долгие годы и является топ-нападающим».

Роберт Левандовски (справа) ФОТО: EPA/Scanpix

На вопрос, кому же досталась майка Левандовски, латвийский защитник ответить не смог. Дело в том, что Габов один из немногих футболистов, которые после матча не обмениваются футболками.

«Если меняюсь, то по просьбе кого-то. Я не коллекционер и на память тоже ничего не собираю. У меня хорошая память в голове».

О шансах сборной в отборе на ЕВРО-2020

Всех предыдущих игроков сборной, которые приходили к нам на интервью, мы спрашивали о шансах в отборе на чемпионат Европы 2020 года до начала группового этапа. Владислав пришёл к нам уже после двух сыгранных матчей. В обоих случаях, как вы помните, наша команда потерпела поражение. В июне подопечные Славиши Стояновича проведут первые матчи в Риге. Сможем ли мы наконец взять очки?

«В июне? Я очень надеюсь на это. Я верю, что нам под силу отобрать очки, особенно при домашних трибунах. Я очень оптимистичен на этот счёт», - говорит Габов.

Нам ничего не другого не остаётся, как тоже верить в нашу команду. Страшно произносить это вслух, но 2 июня исполнится ровно год с того дня, как сборная Латвии одерживала победу (над Эстонией 1:0). Очень хочется верить, что чёрная полоса наконец-таки оборвётся в домашних матчах против Израиля и Словении.