Korona utrzymana! Wprawdzie trzeba było poczekać kilka godzin po naszym meczu, ale ważne że już jest spokój! 😉 #keepcalm #success #foto #photo #sport #football #koronakielce # #soccer #gabovs #Podbeskidzie #match #ekstraklasa

A post shared by Mateusz Kępiński (@kempson88) on May 7, 2016 at 9:09am PDT