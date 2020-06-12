Пт, 12.06.2020
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  • "Они вовлекли меня в аферу": Александр Ширвиндт о программе сына "Съедобное - Несъедобное"

"Они вовлекли меня в аферу": Александр Ширвиндт о программе сына "Съедобное - Несъедобное"

ФОТО: https://www.instagram.com/shirvindt/

Недавно была издана новая книга советского и российского актера Александра Ширвиндта "Опережая некролог". В ней он делится размышлениями и воспоминаниями о семье, коллегах и работе. Издание "Комсомольская правда" разместило некоторые фрагменты. 

Была в ней часть, которая посвящена блогерской деятельности его сына Михаила. 

"Сегодня у Миши есть свой YouTube-канал "Съедобное - Несъедобное". Это про еду. Но так как еду шинкуют на всех телеканалах не переставая, то Мишин канал занимается еще и прошлой едой, где я, естественно, необходим.

Когда-то вождь сказал: "Сын за отца не отвечает". Эти "веселые" времена, слава богу, прошли, и теперь сын без отца не отмечает. Блогер-сын к отцу пришел, И спросила кроха: "С Интернетом хорошо, Без айпада плохо?" - цитирует Ширвиндта издание. 

Он признался, что у него проблема с современными терминами.  

"Мне кажется, YouTube - это какой-то мат. YouTube твою мать. А я матом не люблю ругаться при детях. С этим утюгом они вовлекли меня в аферу.

Я стал блогером, потому что другие профессии я уже прошел практически все, а блогером еще не был. Кто-то из великих говорил, а может, все великие говорили, что учиться надо до конца жизни.

Вот сейчас конец жизни, и я начинаю учиться на блогера. Мы все время сидим, едим и пьем. На старости лет я стал играть "кушать подано"", - объясняет актер в своей книге. 

Напомним, что сын актера Михаил Ширвиндт ведет программу на YouTube-канале "Съедобное - Несъедобное". Несколько передач были посвящены Риге и Латвии. 

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