"Они вовлекли меня в аферу": Александр Ширвиндт о программе сына "Съедобное - Несъедобное"

Была в ней часть, которая посвящена блогерской деятельности его сына Михаила.

"Сегодня у Миши есть свой YouTube-канал "Съедобное - Несъедобное". Это про еду. Но так как еду шинкуют на всех телеканалах не переставая, то Мишин канал занимается еще и прошлой едой, где я, естественно, необходим.

Когда-то вождь сказал: "Сын за отца не отвечает". Эти "веселые" времена, слава богу, прошли, и теперь сын без отца не отмечает. Блогер-сын к отцу пришел, И спросила кроха: "С Интернетом хорошо, Без айпада плохо?" - цитирует Ширвиндта издание.

Он признался, что у него проблема с современными терминами.

"Мне кажется, YouTube - это какой-то мат. YouTube твою мать. А я матом не люблю ругаться при детях. С этим утюгом они вовлекли меня в аферу.

Я стал блогером, потому что другие профессии я уже прошел практически все, а блогером еще не был. Кто-то из великих говорил, а может, все великие говорили, что учиться надо до конца жизни.

Вот сейчас конец жизни, и я начинаю учиться на блогера. Мы все время сидим, едим и пьем. На старости лет я стал играть "кушать подано"", - объясняет актер в своей книге.

Напомним, что сын актера Михаил Ширвиндт ведет программу на YouTube-канале "Съедобное - Несъедобное". Несколько передач были посвящены Риге и Латвии.