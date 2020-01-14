"Малахов сделал плохое дело". Откровенное интервью Лаймы Вайкуле

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле стала героиней нового выпуска "Съедобное Несъедобное" с Михаилом Ширвиндтом. В откровенном разговоре артистка поделилась своим отношением к еде, курению, алкоголю и старости.
О курении и еде
Ведущий специально попросил Лайму Вайкуле закурить, так как в YouTube можно все.
"Да... Я уже укололась - больше нет смысла. Я курю только в это месте, потому что собаки... Дым остается в шерсти, а это вредно. Я ради собак никогда не буду курить в комнате", - объяснила певица.
Ширвиндт-младший тут же обратился к своему знаменитому отцу и сказал, что он курит дома, и после передержки возвращает собаку возвращает прокуренной.
"Я уже не выпиваю... Я никогда в жизни не выпивала. Я уже не пью кофе", - пошутила она.
Звезда отметила, что поход в ресторан для нее настоящий кошмар. Лайма Вайкуле обычно завтракает очень скромно: авокадо и кусочек хлеба. Она признается, что даже при этом мучается.
В детстве Вайкуле не очень любила есть, а родители сажали за стол и заставляли. Она отмечает, что не знала, что существуют разновидности мяса: баранина, говядина и т.д. Лишь обедая в ресторане со спутником жизни Андреем Латковским, певица услышала названия мясных блюд.
Лайма заметила, что сейчас в магазинах широкий ассортимент разных колбас, которые лежат и уже никому не нужны. Певица подчеркнула, что она не одобряет охоту и рада, что ее друг-охотник прозрел и больше не стреляет.
"Просто убивать - это какое-то отклонение", - указала она.
Дог-хантеры и Андрей Малахов
Речь зашла о дог-хантерах.
"Это больные люди!" - заметила артистка.
Ширвиндт объяснил, что те, которые убивают собак - это сексуально неполноценные люди. У них что-то не складывается на личном фронте и они так компенсируют.
"Андрюха Малахов сделал плохое дело...", - подчеркнула певица.
Она заметила, что у российского телеведущего выходило несколько программ про агрессивных собак, которые спровоцировали негативное отношение к животным. После подобных передач люди стали преследовать четвероногих.
Михаил Ширвиндт отметил, что подобные случаи - это лишь информационный повод.
Знаменитости обсудили законодательство Латвии и России, касаемо жестокого обращения с животными. Отдельно звезды поговорили о собаках на пляже.
Алкоголь и совет Аллы Борисовны
Вайкуле рассказала про совет, которым с ней поделилась ее подруга Алла Пугачева. Оказывается, есть японская водка, которая очень вкусная и ее легко пить.
"Одна вкусная есть... Мне Алла сказала... Одна японская водка, но не помню как называется... Я ее попробовала, я могла ее пить как виски" - отметила Лайма. Артистка объяснила, что она любит 12-летний виски Chiva Regal.
"Ну вот, я опять как пьяница говорю... Два раза в году выпиваю по 50 грамм", - указала она.
Вайкуле призналась, что начала пробовать алкоголь с шампанского. После того, как она поняла "эффект снотворного", который есть в алкоголе, она перестала принимать медикаменты, которые улучшаю сон.
"Потом я стала экспертом по винам. А потом я стала понимать, что такое коньяк", - рассказала исполнительница.
Уже после коньяков Лайма перешла на виски.
Артистка указала, что женщинам не следует выпивать. Это некрасиво для женщин в любом возрасте. Она, конечно, много рассказывает про алкоголь, но считает, что - это некрасиво.
О старости
Лайма Вайкуле объяснила, что в старости нужны деньги. Именно в почтенном возрасте наступает тот "унизительный" период, когда тебя как будто выживают. Исполнительница считает, что с возрастом меняется отношение к человеку. Все чаще в соцсетях те, кто не знают как оскорбить пишут: "А ты старуха".
"Ну старуха... Ну и что теперь? Умереть? Как с этим бороться?" - подмечает 65-летняя звезда.
Ведущий согласился с певицей и порассуждал, как соответствовать своему возрасту.
"Быть мудаком - это соответствовать своему возрасту", - подчеркнул он.
Певица согласилась с тем, что не понимает, как соответствовать своему возрасту. Ведь в современном мире 50 лет - это уже не возраст.
О "Юрас перле" и популярности
Ведущий предался ностальгии и признался, что поездка в Латвию для него всегда было путешествием за границу. В его молодости было фантастикой - попасть в "Юрас перле". Молодые артисты пролезали через окна гримерки, чтобы посмотреть знаменитое варьете. Потом молодые советские звезды отправлялись на одну из дач смотреть кино на видеомагнитофоне, что в те времена было просто невообразимо.
Ширвиндт вспомнил, как один посетитель заказал у Лаймы песню Тото Кутуньо. Артистке пришлось исполнить ее 15 раз подряд.
"Самая крутая песня, которую я запомнила, это была песня, которую любили цыгане", - рассказала Вайкуле.
Она призналась, что могла петь даже сквозь сон.
Сейчас звезда уже не боится ничего. Лайма Вайкуле прошла такую школу жизни, что на данный момент нет ни одной площадки, где ей было бы трудно петь.
Что касается популярности, то когда артистка поступала во ВГИК ее уже хорошо знали в СССР.
"Я всегда была популярной. Я не знаю такого момента, когда я не была популярной", - указывает певица.
Во времена ее выступлений в "Юрас перле" ее слушателями часто становились Алла Пугачева с юной Кристиной Орбакайте и Илья Резник. Уже тогда латвийская звезда знала большинство популярных советских исполнителей.
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