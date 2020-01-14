"Малахов сделал плохое дело". Откровенное интервью Лаймы Вайкуле

О курении и еде

Ведущий специально попросил Лайму Вайкуле закурить, так как в YouTube можно все.

"Да... Я уже укололась - больше нет смысла. Я курю только в это месте, потому что собаки... Дым остается в шерсти, а это вредно. Я ради собак никогда не буду курить в комнате", - объяснила певица.

Ширвиндт-младший тут же обратился к своему знаменитому отцу и сказал, что он курит дома, и после передержки возвращает собаку возвращает прокуренной.

"Я уже не выпиваю... Я никогда в жизни не выпивала. Я уже не пью кофе", - пошутила она.

Звезда отметила, что поход в ресторан для нее настоящий кошмар. Лайма Вайкуле обычно завтракает очень скромно: авокадо и кусочек хлеба. Она признается, что даже при этом мучается.

В детстве Вайкуле не очень любила есть, а родители сажали за стол и заставляли. Она отмечает, что не знала, что существуют разновидности мяса: баранина, говядина и т.д. Лишь обедая в ресторане со спутником жизни Андреем Латковским, певица услышала названия мясных блюд.

Лайма заметила, что сейчас в магазинах широкий ассортимент разных колбас, которые лежат и уже никому не нужны. Певица подчеркнула, что она не одобряет охоту и рада, что ее друг-охотник прозрел и больше не стреляет.

"Просто убивать - это какое-то отклонение", - указала она.

Лайма Вайкуле ФОТО: скриншот видео

Дог-хантеры и Андрей Малахов

Речь зашла о дог-хантерах.

"Это больные люди!" - заметила артистка.

Ширвиндт объяснил, что те, которые убивают собак - это сексуально неполноценные люди. У них что-то не складывается на личном фронте и они так компенсируют.

"Андрюха Малахов сделал плохое дело...", - подчеркнула певица.

Она заметила, что у российского телеведущего выходило несколько программ про агрессивных собак, которые спровоцировали негативное отношение к животным. После подобных передач люди стали преследовать четвероногих.

Михаил Ширвиндт отметил, что подобные случаи - это лишь информационный повод.

Знаменитости обсудили законодательство Латвии и России, касаемо жестокого обращения с животными. Отдельно звезды поговорили о собаках на пляже.

ФОТО: скриншот видео

Алкоголь и совет Аллы Борисовны

Вайкуле рассказала про совет, которым с ней поделилась ее подруга Алла Пугачева. Оказывается, есть японская водка, которая очень вкусная и ее легко пить.

"Одна вкусная есть... Мне Алла сказала... Одна японская водка, но не помню как называется... Я ее попробовала, я могла ее пить как виски" - отметила Лайма. Артистка объяснила, что она любит 12-летний виски Chiva Regal.

"Ну вот, я опять как пьяница говорю... Два раза в году выпиваю по 50 грамм", - указала она.

Вайкуле призналась, что начала пробовать алкоголь с шампанского. После того, как она поняла "эффект снотворного", который есть в алкоголе, она перестала принимать медикаменты, которые улучшаю сон.