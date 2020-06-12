Громкое дело о попытке взяточничества в СГД: причастен сотрудник Минобороны

Этот специалист Министерства является бывшим сотрудником СГД.

Представитель Министерства Анете Гнезе подтвердила программе, что один специалист действительно был недавно задержан, но она утверждала, что не знает, было ли задержание связано с делом о взяточничестве.

"Я могу подтвердить, что один из сотрудников Центра закупок был задержан, но никаких документов, носителей информации изъято не было, а также никакой информации не запрашивалось", - сказала Гнезе.

В свою очередь в связи с задержанием сотрудника СГД по подозрению во взяточничестве руководитель службы Иева Яунземе заявила, что к ней применена мера безопасности - запрет занимать должности, и в настоящее время она отстранена от исполнения своих обязанностей без сохранения зарплаты.

Яунземе подчеркнула, что, если работница не выразит желание сама уйти из СГД, будет оцениваться ее соответствие безупречности репутации.

Отвечая на вопрос, в какой области пытались повлиять на результат тендера, Яунземе ответила, что это "очень узкая область, участников так мало, что будет автоматически понятно, и это также может повредить интересам следствия".

Напомним, Управление внутренней безопасности СГД в рамках уголовного процесса после проведения объемных специальных следственных мероприятий на этой неделе задержало организованную группу лиц, которые требовали взятку в размере 65 тысяч евро для передачи ее должностному лицу СГД.

Упомянутую взятку группа лиц требовала для того, чтобы добиться от сотрудника СГД, чтобы он, используя свое положение, обеспечил углубленные, нацеленные на негативное заключение проверки в отношении ряда конкретных компаний.

В настоящий момент под подозрением находятся два бывших должностных лица СГД, а также один сотрудник, работающий в СГД. В ходе расследования пяти вовлеченным в преступные действия лицам был присвоен статус подозреваемых. В четверг, 11 июня, к двум подозреваемым применен арест.