65 000 евро за "неблагоприятные проверки": в СГД предотвратили попытку взяточничества

Упомянутая сумма запрашивалась с целью добиться того, чтобы должностное лицо СГД, используя свое служебное положение, обеспечивало углубленную и тенденциозно неблагоприятную проверку в отношении конкретных компаний.

В настоящее время два бывших сотрудника СГД, а также один нынешний сотрудник службы признаны подозреваемыми. В общей сложности в ходе расследования подозреваемыми признаны пять человек, причастных к совершению преступления.

В четверг, 11 июня, двоих подозреваемых было решено взять под арест.

По словам генерального директора СГД Иевы Яунземе, попытку взяточничества удалось предотвратить благодаря профессионализму сотрудников и тому обстоятельству, что бизнесмен, участвовавший во взяточничестве, сотрудничал со следователями Управления внутренней безопасности СГД.

"Как я в качестве генерального директора СГД, так и общество заинтересованы, чтобы в учреждении не работали недобросовестные сотрудники, и в отношении таких случаев не будет никакой терпимости. Я убеждена, что при активном участии общества вместе мы сможем создать честную бизнес-среду, повысив общее благосостояние, а также искоренить присутствие недобросовестных чиновников на ответственных должностях", - подчеркнула Яунземе.

В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах следствия не разглашается.

В соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального закона никто не может быть признан виновным, пока его или ее вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в соответствии с процедурами, указанными в Уголовно-процессуальном законе.

Рейрс: "Это вопиющий случай"

Министр финансов Янис Рейрс поручил генеральному директору СГД Иеве Яунземе в кратчайшие сроки предоставить полную информацию о раскрытых нарушениях должностных лиц СГД, результатах расследований и примененных наказаниях.

Также Яунземе должна предоставить информацию о числе заявлений от осведомителей в соответствии с законом о поднятии тревоги и результатах рассмотрения этих заявлений.

Рейрс дал подобное поручение в связи с раскрытием случая о попытке дачи взятки должностному лицу СГД и тем, что, по его мнению, руководство СГД недостаточно информирует общество о других преступлениях в учреждении.

"Это вопиющий случай. Политика страуса со стороны руководства в этом случае недопустима - руководство службы должно информировать общественность о каждом случае, когда раскрываются преступления должностных лиц в СГД", - подчеркнул Рейрс.

Министр добавил, что, к сожалению, подтвердились "подозрения некоторых предпринимателей и предоставленная информация о том, что организуются взятки за решения СГД".

Уже в ближайшее время министр планирует обсудить с руководством СГД конкретные предложения по борьбе с коррупцией и для укрепления управления внутренней безопасности СГД.