Подорожание Rail Baltica на 2,4 млрд Литву не беспокоит. Готовы проложить магистраль до 2026 года

Премьер Литвы не придает слишком большого значения подорожанию Rail Baltica, подчеркивая, что подорожали все восемь реализуемых сейчас крупных проектов ЕС, которые проверяли аудиторы.

"Все восемь проектов дорожали, возникли дополнительные работы, дополнительные смычки, в том числе и Вильнюс-Каунас, ветка в Риге, связанная с железнодорожной станцией, в Таллинне - с трамваем", - заявил Сквернялис на пресс-конференции в среду.

"Этот проект оценивается Еврокомиссией и Европейской ревизионной палатой как лучше всего подготовленный и имеющий наименьшие риски", - добавил он.

Вице-министр: Литва готова проложить Rail Baltica к 2026 году

В связи с тем, что европейские аудиторы предупредили о подорожании проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica более чем на 2 млрд евро и выразили сомнения в возможности его своевременного завершения, вице-министр транспорта Литвы Гитис Мажейка заявил, что Литва завершит проект к 2026 году.

По словам Мажейки, отчет, опубликованный во вторник Европейской ревизионной палатой, станет хорошим сборником рекомендаций для проекта.

"Хочу еще раз подтвердить - Литва готова реализовать проект к 2026 году. Для достижения той цели Литве не нужно выполнять какие-то существенные реформы в управлении проектом", - отметил Мажейка.

По его словам, Литва еще в этом году планирует выбрать подрядчика на прокладку участка от Каунаса до латвийской границы, а само строительство начать уже в следующем году. Для этого Литва уже подала заявку на финансирование на сумму 328 млн евро.

По мнению Мажейки, аудиторы точно назвали суть проблем. Вице-министр выразил надежду на то, что долгосрочное финансирование Rail Baltica будет обсуждаться на переговорах о финансовой помощи ЕС в 2021-2027 гг.

"В свою очередь мы с партнерами прилагаем все усилия для управления бюджетом проекта - как путем контроля дорогостоящих технических решений, так и путем повышения отдачи. Например, участок Каунас-Вильнюс значительно повысит социально-экономическую окупаемость проекта", - сказал Мажейка.

Контекст:

Во вторник Европейская ревизионная палата сообщила, что стоимость проекта Rail Baltica в будущем может вырасти почти на 2,4 млрд евро. Кроме того, аудиторы усомнились в экономичности проекта и планирующихся сроках реализации до 2026 года.

О рисках задержек в реализации проекта и превышения бюджета в начале года предупреждали и аудиторы балтийских стран.

Железнодорожную магистраль Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллинна до границы Литвы и Польши планируется проложить до 2026 года. Проект реализует совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.