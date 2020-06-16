Европейская ревизионная палата: Проект Rail Baltica подорожал до 7 млрд евро

По мнению ЕРП, реальные затраты на реализацию проекта составят не первоначально рассчитанные 4,648 млрд евро или выделенные в настоящее время 5,8 млрд евро, а 7 млрд евро и больше.

Представитель ЕРП также добавил, что в ходе ревизии выяснилось, что экономическая устойчивость проекта неясна, так как движение в направлении с севера на юг региона не очень интенсивное, и в основном используются автодороги и морской транспорт.

Для того чтобы проект был экономически устойчивым, это должна быть смешанная пассажирско-грузовая линия с большей плотностью перевозок.

Возможно, странам Балтии нужен не скорый поезд, а более медленный, который обошелся бы дешевле, сказал Тоэнс.

Также, по мнению ЕРП, есть риски, что проект не уложится в намеченные сроки. Все еще нет плана, как соединить новую магистраль с действующими железными дорогами с другой шириной рельсов.

Представитель ЕРП Михаил Козлов добавил, что ЕРП оценивала три транспортных проекта в разных регионах Европы, и по сравнению с другими Rail Baltica не отстает и даже выглядит лучше. Он также указал на рост затрат по реализации проекта.

По словам Козлова, ЕРП считает, что имеются риски задержки с реализацией проекта из-за разногласий между участвующими сторонами. Также ЕРП считает, что Европейская комиссия должна потребовать у стран более качественного анализа затрат на реализацию Rail Baltica.