Европейская ревизионная палата: Проект Rail Baltica подорожал до 7 млрд евро

Европейская ревизионная палата (ЕРП) пришла к выводу, что проект железнодорожной магистрали Rail Baltica за короткий срок подорожал на 2,35 млрд до 7 млрд евро, заявил на заседании трех парламентских комиссий представитель Европейской ревизионной палаты Люк Тоэнс.
По мнению ЕРП, реальные затраты на реализацию проекта составят не первоначально рассчитанные 4,648 млрд евро или выделенные в настоящее время 5,8 млрд евро, а 7 млрд евро и больше.
Представитель ЕРП также добавил, что в ходе ревизии выяснилось, что экономическая устойчивость проекта неясна, так как движение в направлении с севера на юг региона не очень интенсивное, и в основном используются автодороги и морской транспорт.
Для того чтобы проект был экономически устойчивым, это должна быть смешанная пассажирско-грузовая линия с большей плотностью перевозок.
Возможно, странам Балтии нужен не скорый поезд, а более медленный, который обошелся бы дешевле, сказал Тоэнс.
Также, по мнению ЕРП, есть риски, что проект не уложится в намеченные сроки. Все еще нет плана, как соединить новую магистраль с действующими железными дорогами с другой шириной рельсов.
Представитель ЕРП Михаил Козлов добавил, что ЕРП оценивала три транспортных проекта в разных регионах Европы, и по сравнению с другими Rail Baltica не отстает и даже выглядит лучше. Он также указал на рост затрат по реализации проекта.
По словам Козлова, ЕРП считает, что имеются риски задержки с реализацией проекта из-за разногласий между участвующими сторонами. Также ЕРП считает, что Европейская комиссия должна потребовать у стран более качественного анализа затрат на реализацию Rail Baltica.
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