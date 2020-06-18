Слёзы, купание в фонтанах и гроб Роналду: "Наполи" обыграл "Ювентус" и взял Кубок Италии

Ещё до начала матча стало жарко. Несмотря на то, что матч проходил без зрителей, фанаты "Наполи" сумели заявить о себе, устроив жутковатый перфоманс. Незадолго до начала матча болельщики вынесли на одну из улиц Неаполя гроб, к которому приделали футболку нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Meanwhile in Napoli they are already celebrating our funeral. If there is a pic I would show to my guys before entering the pitch is this one (cc Sarri). They call it “folklore”. I call it cheap. No surprise here. pic.twitter.com/ExpATxJ3xb — Around Turin (@AroundTurin) June 17, 2020

К чему было приурочено подобное представление - непонятно. Правда, "проклятие" сработало и в этот вечер португалец не забил. Основное время матча завершилось вничью - 0:0, а главными героями встречи стали голкиперы.

Джанлуиджи Буффон даже в 42 года показывал невероятную реакцию, а в самой концовке встречи вытащил сложнейший удар с добиванием на последней добавленной минуте.

В воротах "Наполи" в этот вечер был 23-летний Алекс Мерет, который обычно остаётся в запасе, но из-за перебора жёлтых карточек у основного вратаря именно ему досталось место в воротах. Именно Мерет принёс победу "Наполи" - он несколько раз спас команду в первом тайме, а потом вытащил мощный удар Пауло Дибалы в серии пенальти.

Финальный свисток, слёзы радости у одних и грусть на лице других. С одной стороны - Роналду, который впервые в карьере проиграл два финала подряд (в декабре "Ювентус" уступил "Лацио" Суперкубок Италии). А с другой - Лоренцо Инсинье, капитан "Наполи", который поднял трофей при пустых трибунах.

Особенно важным этот матч был для тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Он взял первый тренерский трофей. После игры Гаттузо обнимал игроков, выстроил всех в круг и выступил с проникновенной речью. Победу в финале Гаттузо посвятил своей сестре, которая в начале июня умерла в возрасте 37 лет.

Тем временем в Неаполе уже началась большая вечеринка и этой ночью там никто не спал.