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Слёзы, купание в фонтанах и гроб Роналду: "Наполи" обыграл "Ювентус" и взял Кубок Италии

Фанаты "Наполи"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером в среду, 17 июня, состоялся финал Кубка Италии, в котором "Наполи" в эмоциональном матче обыграл "Ювентус" и в шестой раз стал обладателем трофея.

Ещё до начала матча стало жарко. Несмотря на то, что матч проходил без зрителей, фанаты "Наполи" сумели заявить о себе, устроив жутковатый перфоманс. Незадолго до начала матча болельщики вынесли на одну из улиц Неаполя гроб, к которому приделали футболку нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

К чему было приурочено подобное представление - непонятно. Правда, "проклятие" сработало и в этот вечер португалец не забил. Основное время матча завершилось вничью - 0:0, а главными героями встречи стали голкиперы.

Джанлуиджи Буффон даже в 42 года показывал невероятную реакцию, а в самой концовке встречи вытащил сложнейший удар с добиванием на последней добавленной минуте.

В воротах "Наполи" в этот вечер был 23-летний Алекс Мерет, который обычно остаётся в запасе, но из-за перебора жёлтых карточек у основного вратаря именно ему досталось место в воротах. Именно Мерет принёс победу "Наполи" - он несколько раз спас команду в первом тайме, а потом вытащил мощный удар Пауло Дибалы в серии пенальти.

Финальный свисток, слёзы радости у одних и грусть на лице других. С одной стороны - Роналду, который впервые в карьере проиграл два финала подряд (в декабре "Ювентус" уступил "Лацио" Суперкубок Италии). А с другой - Лоренцо Инсинье, капитан "Наполи", который поднял трофей при пустых трибунах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Особенно важным этот матч был для тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Он взял первый тренерский трофей. После игры Гаттузо обнимал игроков, выстроил всех в круг и выступил с проникновенной речью. Победу в финале Гаттузо посвятил своей сестре, которая в начале июня умерла в возрасте 37 лет.

Тем временем в Неаполе уже началась большая вечеринка и этой ночью там никто не спал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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