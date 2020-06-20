"Играли в секс" и били деревенских алкашей. Подробности убийства 12-летней девочки в Красноярском крае

Напомним, девочка пропала за два дня до того, как было найдено ее тело. В феврале этого года девочка получала угрозы убийства, но и на это полиция отказалась возбудить уголовное дело.

По этом уделу задержаны трое подозреваемых: 25-летный местный житель, который дал признательные показания, 19-летний житель поселка, частично признавший свою вину, и 14-летний подросток.

Как выяснилось, этого же подростка ранее уже проверяли на причастность к преступлению против той же девочки, но тогда он "не достиг возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности".

Из репортажа спецкора "Медузы" Ирины Кравцовой:

Несколько лет назад жительница Нижней Кои, 42-летняя Антонина Яровая случайно услышала, что дети, с которыми возилась ее восьмилетняя дочь, обсуждали, как они ходят в лес и в шалаше "играют в половой акт".

Яровая сказала что "дети в селе начинают интересоваться сексом лет с девяти, потому что никаких развлечений тут больше нет".

В деревне мало способов развлечься. Из детских забав - две детские площадки с качелями и турниками. Еще у детей есть одна обязанность - встречать коров с пастбища. В основном же подростки просто гуляют туда-сюда или катаются на велосипеде.

[...]

После переезда в 2015 году из Черногорска в деревню отец погибшей девочки Маши Виталий устроился работать на птицефабрику в соседнее село (сейчас он работает на молочном комбинате в Синегорске), мать занималась скотом и огородом, иногда выпивала.

Когда Маша переехала, то сразу же записалась на танцы в клуб. Соседи говорят, что Маша всегда гуляла с младшей сестрой и была очень приветливой и воспитанной.

Маша начала дружить с некой Настей, которую характеризуют как полную противоположность Маши - она ругалась матом, была двоечницей.

Пятеро парней из деревни - 14-летний Илья (его называют Кузей), 19-летний Родион, 25-летний Павел, 13-летний Никита и его двоюродный брат 15-летний Артем в какой-то момент сбились в банду. Они били деревенских "алкашей", воровали у соседей, домогались девочек и девушек, курили и пили крепкий алкоголь.

Односельчане уверены, что так происходит, потому что родители всех пятерых парней позволяют им так себя вести.

[...]

Осенью 2019 года 13-летний Кузя изнасиловал Машу, когда ей исполнилось 12 лет. В ноябре 2019 года ее мать пришла в полицию и заявила, что дочь изнасиловал 13-летний Кузя. Материалы передали в Следственный комитет. Там собрали доказательства, но уголовное дело не завели - поскольку возраст уголовной ответственности наступает только с 14 лет.

[...]

29 мая 2020 года в семь вечера Маша Халилова вместе с младшей сестрой вышла встречать коров с пастбища. В начале девятого младшая дочь Елены Халиловой привела домой коров - где ее сестра, она не знала. Когда в девять часов вечера дочери все еще не было дома, ее мать забила тревогу. В десять вечера она вместе с соседкой вызвала полицию, менщины оделись и пошли искать девочку.

Утром 1 июня тело Маши нашли в заброшенном двухметровом колодце возле нелегальной свалки в лесу. Маша была голой, перемотанной с шеи до ног веревкой, которой обычно связывают сено. Из одежды на ней были только большие штаны - позже выяснилось, что они принадлежат Павлу Гордиенко (самый старший участник местной банды), - в них засунули камни.

2 июня полицейские задержали 25-летнего Павла Гордиенко, поскольку его генетический материал совпал с образцами, обнаруженными на теле девочки.