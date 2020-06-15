В Красноярском крае убили 12-летнюю девочку. Ей угрожали, но полиция не возбудила дело

Издание отмечает, что на теле убитой обнаружили следы насилия.

По этом уделу задержаны трое подозреваемых: 25-летный местный житель, который дал признательные показания, 19-летний житель поселка, который частично признал вину и 14-летний подросток.

Как выяснилось, этого же подростка ранее уже проверяли на причастность к преступлению против той же девочки, но тогда он "не достиг возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности".

Прокуратура Красноярского края установила, что в 2019 году семья девочки обращалась в Следственный Комитет с заявлением об изнасиловании, но следователи тогда отказались возбуждать дело. После убийства свое решение они поменяли.

Кроме того, в феврале этого года девочка получала угрозы убийства, но и на это полиция отказалась возбудить уголовное дело. Теперь документы пересматривает Министерство внутренних дел.