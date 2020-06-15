В Красноярском крае убили 12-летнюю девочку. Ей угрожали, но полиция не возбудила дело

1 июня в Красноярском крае - в заброшенном пожарном резервуаре - нашли убитой 12-летнюю девочку из поселка Нижняя Коя Шушенского района. За два дна до этого она пропала, пишет "Медуза".
Издание отмечает, что на теле убитой обнаружили следы насилия.
По этом уделу задержаны трое подозреваемых: 25-летный местный житель, который дал признательные показания, 19-летний житель поселка, который частично признал вину и 14-летний подросток.
Как выяснилось, этого же подростка ранее уже проверяли на причастность к преступлению против той же девочки, но тогда он "не достиг возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности".
Прокуратура Красноярского края установила, что в 2019 году семья девочки обращалась в Следственный Комитет с заявлением об изнасиловании, но следователи тогда отказались возбуждать дело. После убийства свое решение они поменяли.
Кроме того, в феврале этого года девочка получала угрозы убийства, но и на это полиция отказалась возбудить уголовное дело. Теперь документы пересматривает Министерство внутренних дел.
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