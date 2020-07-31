Юлия Канакина и её идеальный пресс - скелетон ещё никогда не был таким жарким
24-летняя Юлия Канакина родилась в Красноярске и пришла в скелетон лишь в 14-летнем возрасте. Девушка стала необычным примером смены рода деятельности, сменив балет на скелетон.
В 14 лет в её школу пришёл тренер Роман Никонов, который и предложил Канакиной перейти в секцию скелетона. Сначала девушка решительно ответила "нет", но вскоре передумала.
"Я попробовала. Казалось, что еду с огромной скоростью, допускала ошибки, билась о борта. "Не-е‑е, этим я заниматься точно не буду", - подумала. Но постепенно втянулась", - рассказывала Юлия в интервью изданию "Большой спорт".
Уже три года спустя Канакина четырежды останавливалась в шаге от пьедестала этапов Кубка Европы и один раз вошла в десятку на этапе Интерконтинентального кубка.
Первый подиум случился в сезоне-2016, когда она заняла третье место на этапе Интерконтинентального кубка в Уистлере, а уже год спустя Юлия выиграла юниорский чемпионат мира в Сигулде.
Успехи на взрослом уровне пришли в 2019 году, когда она завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в немецком Альтенберге. Первое место осталось за Еленой Никитиной, которая также становилась героиней нашей рубрики Instagram недели.
В минувшем сезоне Канакиной не удалось закрепиться среди лидеров мирового скелетона, но отчаиваться ей не стоит - какие бы результаты Юлия ни показывала на трассе, её неофициальному званию "самой сексуальной скелетонистки" вряд ли что-то угрожает.
Канакина разрушает стереотип, что самые красивые девушки занимаются фигурным катанием и гимнастикой. Да, на соревнованиях она "прячется" под комбинезоном и шлемом, но это "недоразумение" она компенсирует в своих соцсетях.
Юлия ведёт "бомбический" Instagram, где 62 тысячи подписчиков ставят лайки под её откровенными фотографиями и восхищаются её фигурой и идеальным прессом.
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