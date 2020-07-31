Юлия Канакина и её идеальный пресс - скелетон ещё никогда не был таким жарким

В 14 лет в её школу пришёл тренер Роман Никонов, который и предложил Канакиной перейти в секцию скелетона. Сначала девушка решительно ответила "нет", но вскоре передумала.

"Я попробовала. Казалось, что еду с огромной скоростью, допускала ошибки, билась о борта. "Не-е‑е, этим я заниматься точно не буду", - подумала. Но постепенно втянулась", - рассказывала Юлия в интервью изданию "Большой спорт".

Уже три года спустя Канакина четырежды останавливалась в шаге от пьедестала этапов Кубка Европы и один раз вошла в десятку на этапе Интерконтинентального кубка.

Первый подиум случился в сезоне-2016, когда она заняла третье место на этапе Интерконтинентального кубка в Уистлере, а уже год спустя Юлия выиграла юниорский чемпионат мира в Сигулде.

Успехи на взрослом уровне пришли в 2019 году, когда она завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в немецком Альтенберге. Первое место осталось за Еленой Никитиной, которая также становилась героиней нашей рубрики Instagram недели.

В минувшем сезоне Канакиной не удалось закрепиться среди лидеров мирового скелетона, но отчаиваться ей не стоит - какие бы результаты Юлия ни показывала на трассе, её неофициальному званию "самой сексуальной скелетонистки" вряд ли что-то угрожает.

Канакина разрушает стереотип, что самые красивые девушки занимаются фигурным катанием и гимнастикой. Да, на соревнованиях она "прячется" под комбинезоном и шлемом, но это "недоразумение" она компенсирует в своих соцсетях.

Юлия ведёт "бомбический" Instagram, где 62 тысячи подписчиков ставят лайки под её откровенными фотографиями и восхищаются её фигурой и идеальным прессом.