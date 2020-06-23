Вт, 23.06.2020
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Bolt Food начинает доставку аптечных товаров на дом

Курьер Bolt Food

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Принадлежащий транспортной платформе Bolt сервис доставки еды Bolt Food в дополнение к доставке блюд из кафе и ресторанов, продуктов питания и бытовых товаров начинает доставку аптечных товаров, сообщили агентству LETA в компании.

Пользователи платформы смогут заказывать аптечные товары ежедневно с 9:00 до 17:00.

На платформе Bolt Food можно будет заказать медицинские товары из Saules aptieka, например, градусники, измерители давления, витамины, пищевые добавки, косметические товары, товары для мам и др.

Изначально такая возможность будет доступна только жителям Риги, однако в будущем компания планирует осуществлять доставки из аптек и в других городах, где работает Bolt Food.

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