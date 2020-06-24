"Моргни два раза": на фоне конфликта Плющенко и Навального в России захотели спасти Гном Гномыча

Уже продолжительное время в социальных сетях критикуют Яну Рудковскую и Евгения Плющенко за то, что они выставляют напоказ жизнь их общего сына Александра (в семье и на публике его называют Гном Гномыч - Прим.ред.). Очередной всплеск обсуждений вызвало недавнее видео о поправках в Конституции РФ, в котором также снялся ребёнок.
Об эксплуатации ребёнка остро высказался российский оппозиционер Алексей Навальный, на что Евгений Плющенко предложил "разобраться по-мужски", а аудитория начала "спасать" Гном Гномыча. Рассказываем цепочку событий и обобщаем реакции в сети.
Начало - ролик и комментарий Навального
15 июня фигурист Евгений Плющенко в социальной сети Instagram опубликовал видео с призывом принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
В ролике снялись сам Плющенко, его жена Яна Рудковская и сын Гном Гномыч. Вот это видео:
Оно набрало 1,6 млн просмотров и 44,7 тысяч комментариев, многие из которых сводились к обвинениям Плющенко в том, что он "втянул в политику" сына. Не остался в стороне и оппозиционный политик Алексей Навальный:
"Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители", - написал он.
Ответ Плющенко Навальному
Реакция Евгения Плющенко не заставила себя долго ждать:
"Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне - готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?????" - среди прочего написал он в сториз, отметив Навального.
Ответ Навального Плющенко
Алексей Навальный ответил Евгению Плющенко спустя несколько дней - вечером 18 июня в эфире своей еженедельной программы "Россия будущего" на YouTube.
"Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем… Давайте честно скажем: что вы, что все остальные Instagram-люди, которые согласились участвовать - вы взяли реально украденные деньги. Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, чтоб вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь.
Вы мало того, что торгуете будущим всей страны - вы торгуете и будущим вашего несчастного Гном Гномыча",
- заявил он, добавив, что "когда родители беспринципные и алчные - страдают, к сожалению, их дети". Вот этот выпуск:
Тем временем в сети
Пока Навальный и Плющенко устраивали словесную перепалку, которая судя по всему не перешла в физическую плоскость, в сети начали с новой силой распространяться комментарии касательно спасения Гном Гномыча.
Например, с такой рекламой выступил российский поисковик авиабилетов Aviasales:
Гном Гномыч если тебе нужен билет куда угодно моргни два раза pic.twitter.com/7XbwqQUBLg— aviasales (@aviasales) June 15, 2020
жду момента, когда #гномгномыч заявится к Малахову и будет рассказывать о тяжёлом детстве— VIKTORIA (@fubliadisaster) June 16, 2020
#ГномГномыч pic.twitter.com/UbOCbwDKo3— Öbnulator (@mister_bobr) June 16, 2020
Несчастный #ГномГномыч, как мне же мне жалко этого пацана.— Igor Gurenko (@GurenkoIgor) June 15, 2020
Родители-эксплуататоры засунули малыша в шоу-бизнес, заставляли вставлять в рот эту чёрную щетку, бухло пить у Фили, а теперь запихнули в самую резонансную политическую аферу...
Что дальше? Поставят на гречку? pic.twitter.com/zo2RMlpCxJ
#ГномГномыч pic.twitter.com/TGTthOLD91— фüражка гитлера (@Vkh61mXfqZx2AP3) June 17, 2020
Мы все хотим увидеть откровенное интервью взрослого Гном Гномыча @yurydud есть свободные даты ?#ЯМыГномГномыч #ГномГномыч— Особа (@JzS4zRhYwAOBz5n) June 17, 2020
У Яны Рудковской ведь еще есть дети, представляете, какое спасибо они скажут папе, который не отдал их ей ?#гномгномыч— Lika Brik (@LikaBrikk) June 16, 2020
ТОП-15 самых отвратительных детских имён:— Артём Дерягин (@DerArto) June 16, 2020
15. Нельзя
14. Составить
13. Рейтинг
12. Отвратительных
11. Детских
10. Имён
9. Потому
8. Что
7. Абсолютно
6. Все
5. Детские
4. Имена
3. По-своему
2. Прекрасны
1. Гном Гномыч
гном гномыч терпел и нам велел #гномгномыч pic.twitter.com/rmULiRjLhm— тут типо крутой ник (@your_badmemory) June 15, 2020
Каждый день в России появляется Новый супергерой.. Гном Гномыч #гномгномыч pic.twitter.com/n73J4KWKG2— Ivan Khoda (@IvanKhoda) June 15, 2020
У комика Александра Долгополова своё мнение насчёт семьи Рудковской и Плющенко:
Зачем гном гномыч держит двух взрослых людей в заложниках и заставляет их сниматься в роликах для своих соцсетей?! Пора их спасать!!!— Александр Долгополов (@sankldive) June 15, 2020
Кстати, внимание привлёк не только Гном Гномыч:
Даже не знаю кого надо спасать первого, Гном Гномыча или пёселя? pic.twitter.com/nSxm8ci5Dn— охладите трахание выборов 📥 (@Svetlyi) June 2, 2020
По повестке:
Рудковская и Плющенко: ох щас за поправки ролик снимем нас Путин любить будет— Pavel Veretennikov (@PavelVeret) June 23, 2020
Путин: плоти нологи
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!