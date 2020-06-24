"Моргни два раза": на фоне конфликта Плющенко и Навального в России захотели спасти Гном Гномыча

Об эксплуатации ребёнка остро высказался российский оппозиционер Алексей Навальный, на что Евгений Плющенко предложил "разобраться по-мужски", а аудитория начала "спасать" Гном Гномыча. Рассказываем цепочку событий и обобщаем реакции в сети.

Начало - ролик и комментарий Навального

15 июня фигурист Евгений Плющенко в социальной сети Instagram опубликовал видео с призывом принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

В ролике снялись сам Плющенко, его жена Яна Рудковская и сын Гном Гномыч. Вот это видео:

Оно набрало 1,6 млн просмотров и 44,7 тысяч комментариев, многие из которых сводились к обвинениям Плющенко в том, что он "втянул в политику" сына. Не остался в стороне и оппозиционный политик Алексей Навальный:

"Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители", - написал он.

Ответ Плющенко Навальному

Реакция Евгения Плющенко не заставила себя долго ждать:

"Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне - готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?????" - среди прочего написал он в сториз, отметив Навального.

Ответ Навального Плющенко

Алексей Навальный ответил Евгению Плющенко спустя несколько дней - вечером 18 июня в эфире своей еженедельной программы "Россия будущего" на YouTube.

"Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем… Давайте честно скажем: что вы, что все остальные Instagram-люди, которые согласились участвовать - вы взяли реально украденные деньги. Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, чтоб вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь.

Вы мало того, что торгуете будущим всей страны - вы торгуете и будущим вашего несчастного Гном Гномыча",

- заявил он, добавив, что "когда родители беспринципные и алчные - страдают, к сожалению, их дети". Вот этот выпуск:

Тем временем в сети

Пока Навальный и Плющенко устраивали словесную перепалку, которая судя по всему не перешла в физическую плоскость, в сети начали с новой силой распространяться комментарии касательно спасения Гном Гномыча.

Например, с такой рекламой выступил российский поисковик авиабилетов Aviasales:

Гном Гномыч если тебе нужен билет куда угодно моргни два раза pic.twitter.com/7XbwqQUBLg — aviasales (@aviasales) June 15, 2020

жду момента, когда #гномгномыч заявится к Малахову и будет рассказывать о тяжёлом детстве — VIKTORIA (@fubliadisaster) June 16, 2020