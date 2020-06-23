Путин обратился к россиянам и поднял налоги для богатых

По словам Путина, с 1 января будущего года ставку налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех россиян, зарплата которых превышает 5 миллионов рублей (64 434,5 евро) в год. Полученные таким образом средства пойдут на помощь детям с с редкими орфанными (затрагивающими небольшую часть популяции) заболеваниями.

Президент РФ заявил и о поддержке медиков - доплаты им будут продлены до конца лета, а соцработникам выплаты продлеваются до середины сентября.

Также Путин рассказал о том, что в июле жители получат по 10 тысяч рублей (128,37 евро) на каждого ребенка в возрасте от рождения до 16 лет.

Будут начислены и остальные выплаты на детей. Повышенные пособия по безработице и иные меры поддержки экономики также сохранятся до конца лета.

Напомним, с 1 июня в России начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

В ходе обращения будет президент РФ поблагодарил россиян за то, как они прошли самый опасный период пандемии коронавируса.

"Хотел бы еще раз искренне поблагодарить вас за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли самый опасный этап эпидемии", - сказал он.

Не забыл он и о голосовании по поправкам к Конституции, которое запланировано на 1 июля. "Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат", - подчеркнул Путин.