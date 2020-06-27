Как правильно оказать первую помощь при утоплении, и что важно знать

Пляжный сезон в самом разгаре, поэтому необходимо максимально соблюдать все меры предосторожности на воде. Но, если вдруг случилась непредвиденная ситуация и вы стали свидетелем утопления, важно знать, как правильно оказать первую помощь. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский на своем сайте.
"Абсолютное большинство рекомендаций по оказанию неотложной помощи в качестве ключевого совета содержат требование: спасатель должен прежде всего обеспечить собственную безопасность.
С этой позиции спасение утопающего - одно из наиболее рискованных действий для того, кто пытается быть спасателем", - пишет доктор.
По его словам, не подготовленный физически и не владеющий специальными навыками спасения на воде человек может помочь лишь на мелководье, в детском бассейне, в ситуации, когда тонет маленький ребенок, то есть тогда, когда для спасения надо протянуть руку, но не надо самому держаться на воде и куда-то плыть.
Комаровский говорит, что если вы не уверены в своих силах, не чувствуете дна под ногами - кричите, зовите на помощь, но не умножайте своим энтузиазмом число тонущих.
Если все-таки помогаете, старайтесь делать это, не заходя в воду, с использованием подручных (веревки, палки, надувные круги) и плавающих (лодки, катера) средств, говорит эксперт.
Первая помощь при утоплении: что делать
Для начала необходимо понимать, что на этапе неотложной помощи не имеет никакого значения:
- какая вода (соленая, пресная, хлорированная);
- сколько лет спасаемому;
- какой цвет его кожи (бледный, синий);
- сколько времени он провел под водой (при том очевидном условии, что нет признаков биологической смерти).
Неотложную помощь следует оказывать всем утонувшим до появления профессиональных спасателей.
1. Первоочередная задача — как можно быстрее извлечь пострадавшего из воды.
2. Если он не подает признаков жизни:
- уложите его на спину;
- удалите мешающую одежду;
- приступите к сердечно-легочной реанимации (комплексу мероприятий, направленных на выведение организма из состояния клинической смерти).
3. Реанимационные мероприятия состоят из трех последовательных этапов:
- массаж сердца;
- обеспечение проходимости дыхательных путей;
- искусственное дыхание.
4. Если пострадавший не подает признаков жизни, не надо тратить время на попытки удаления воды из легких:
- укладывать пострадавшего животом вниз — на колено спасателя и т. д.;
- поднимать спасаемого за ноги;
- стучать ему по спине.
Воды в легких либо нет, либо мало (она всосалась в кровь), либо ее невозможно удалить вышеописанными способами. То небольшое количество воды, которое удалить все-таки можно, будет удалено при проведении массажа сердца в процессе реанимации, – пояснил Комаровский.
5. Если у пострадавшего есть: сознание/дыхание/кашель/движения конечностей/рвотные позывы или если что-либо из перечисленного появилось во время проводимой вами реанимации:
- предоставьте пострадавшему возможность занять положение, наиболее удобное именно ему, или уложите его в устойчивое положение на боку;
- ни на секунду не отходите от пострадавшего и не сводите с него глаз: состояние может ухудшиться и потребовать реанимационных мероприятий в любой момент;
- снимите мокрую одежду;
- интенсивно согрейте - не просто заверните в сухое, а используйте теплую одежду, одеяла, еще лучше (если окажутся под рукой) - электрогрелки, тепловентиляторы и фены. Если есть возможность, занесите пострадавшего в теплое помещение или положите возле костра;
- если пострадавший в сознании (способен сидеть) и нет рвоты, желательно давать небольшими глотками теплое питье (вода, чай, компот).
"Каким бы благополучным на ваш взгляд ни было состояние пострадавшего, его в обязательном порядке следует доставить в стационар для врачебного наблюдения. После любого утопления резкое ухудшение состояния - скорее правило, нежели исключение", - подытожил Комаровский.
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