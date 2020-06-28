Фабрика "Норникеля" сливала отходы в тундру. Трубу в спешке разобрали, раздавив авто прокуратуры

Утром в воскресенье, 28 июня, "Новая газета" сообщила, что Талнахская фабрика, принадлежащая печально известному "Норникелю", насосами выкачивает из отстойника жидкие отходы обогатительного производства, так называемые "хвосты", и сливает их в тундру. Фабрика расположена возле тундрового озера Пясино, которое месяц назад пострадало после разлива более 20 тысяч тонн дизельного топлива.

ВАЖНО: «Норникель» прямо сейчас сливает производственные отходы в озеро Пясино. Видео от 28 июня:https://t.co/13iJfwgUPS pic.twitter.com/yKfFEcWHFi — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июняhttps://t.co/21DV4VXVW8 pic.twitter.com/L1PiG2dr4w — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

Вода ручьями стекала в речку Хараелах, впадающую в озеро Пясино.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

К месту слива оперативно прибыли сотрудники службы безопасности "Норникеля", которые в срочном порядке отключили насосную станцию, качающую отходы в реку.

Как сообщила "Новая газета", сотрудники работали в такой спешке, что трактор случайно раздавил полицейскую машину, на которой приехали сотрудники прокуратуры.

Бульдозер «Норникеля» раздавил машину прокуратуры. Он спешно демонтировал трубы, через которые отходы шли в местные ручьи https://t.co/jxzZJJt4Aa pic.twitter.com/w40mKKTv3S — Тайга.инфо (@taygainfo) June 28, 2020

"28 июня 2020 года, в 08:20, диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив воды через границу отстойника. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - говорится в официальном заявлении компании.

Перекачка жидкости уже прекращена, а в компании начато служебное расследование, пишет Русская служба BBC. "Норникель" заверил, что дальнейшей утечки "хвостов" не будет. Следственный Комитет РФ начал проверку информации о сбросе токсичных отходов в тундру.

К вечеру воскресенья "Норникель" назвал "грубым нарушением" слив производственных отходов в тундру.

В компании заявили, что такое решение приняло руководство Талнахской обогатительной фабрики, ответственных за это лиц отстранили от работы, пишет "Дождь".

Напомним, месяц назад, 29 мая, озеро Пясино уже пострадало от загрязнения, когда на тепловой электростанции, которой также владеет "Норникель", разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива.

"Норникель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. 30,4% акций "Норникеля" принадлежат Владимиру Потанину, 27,8% холдингу "Русал" Олега Дерипаски, пишет BBC.