Крупнейшая за десятки лет экологическая катастрофа в России: как ее решать?

В этом выпуске:

Крупнейшая за десятки лет экологическая катастрофа в России. В Норильске пытаются устранить последствия разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива. Почему местные власти молчали о катастрофе и кого назначат виновным в аварии на ТЭЦ?

Протесты охватывают новые города. А акции в память об убитом Джордже Флойде становятся более мирными. После митингов и шествий одному полицейскому ужесточили обвинение. Троих обвинили в пособничестве.

В Беларуси новый премьер-министр. Кабинет возглавил военный Роман Головченко. Почему Лукашенко меняет правительство накануне президентских выборов?

Крупнейшая за десятки лет экологическая катастрофа в России

Масштабный разлив нефтепродуктов в окрестностях Норильска в Красноярском крае произошел еще 29 мая - после того, как в хранилище с дизельным топливом на территории ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании врезался автомобиль. Огромный топливный бак разгерметизировался и загорелся.

Более 20 тонн дизельного топлива разлилось за пределы промышленной площадки, попало в почву, водоемы и на проезжую часть в городе.

Вода в реке Амбарной в Норильске приобрела ярко-красный цвет, а из реки Амбарной нефтепродукты попали в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

4 июня власти Норильска заявили о 180 тысячах кв. метров разлива нефти. Следствие сообщило о площади в два раза больше: около 350 тысяч кв. метров.

Президент РФ Владимир Путин устроил разнос местным властям и поручил выяснить, почему информация об аварии на ТЭЦ-3 поступила в Москву не сразу, а лишь спустя два дня: об этом ему заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

ТЭЦ-3 принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая входит в холдинг "Норильский никель".

Предприятие сначала обещало решить проблему самостоятельно, но с задачей не справилось.

В итоге в Красноярске был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а губернатор края Александр Усс на совещании с президентом страны сообщил: на устранение проблемы понадобится не меньше двух недель.

Как очищать почву и водоемы от топлива, власти, судя по их собственным словам, пока не знают.

"Сама река является несудоходной, и поэтому основной предлагаемый вариант утилизации собранных нефтепродуктов - это сжигание в соответствующих емкостях. Но опыта сжигания такого объема топлива, во всяком случае на территории Красноярского края, у нас нет, - заявил Усс на совещании у Путина. - Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу".

Категорически против сжигания топлива выступила глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Она подчеркнула, что в окрестностях Норильска и так существуют большие проблемы с загрязнением воздуха.

"Сжигание как таковое мы не рассматриваем вообще на сегодняшний момент, и компания поставлена об этом в известность и наше решение понимает, - сказала Родионова.

- Решение, я так понимаю, принято: только сбор, только транспортировка и последующая утилизация под полным контролем".

Координатор Greenpeace Василий Яблоков заявил "Настоящему Времени", что за две недели просто нереально собрать 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки и почву в окрестностях Норильска. По его словам, опыт ликвидации подобных аварий за границей показывает, что "полная ликвидация может занять годы", а процесс, весьма вероятно, окажется дорогим.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 04.06.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.