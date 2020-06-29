Без прыщей и ожогов: как летом сохранить красивую кожу лица

Лето - это время активного отдыха на природе и беззаботных деньков, проведенных на берегу моря, а еще - накопления энергии и витаминов.
Интенсивные солнечные лучи, регулярные купания, а также недостаточное употребление воды могут стать настоящим испытанием для нашей кожи лица!
Лицо - наша визитная карточка, поэтому, наслаждаясь летними радостями, следовало бы помнить об этом и задуматься о соответствующем сезону уходе за кожей, внеся изменения в рутинный уход за кожей и сменив косметику для повседневного использования. С какими основными вызовами сталкивается летом кожа лица и как правильно о ней заботиться, советует фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Знать фототип своей кожи – ключ к здоровой коже
Для правильного ухода за кожей лица летом прежде всего надо определить фототип кожи - какая у вас кожа: сухая, нормальная, жирная, пористая, проблемная или комбинированная. Следует иметь в виду, что в течение жизни фототип кожи может меняться, поэтому, чтобы найти подходящую для своего типа кожи лица солнцезащитную косметику, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом или дерматологом.
В возрасте до 25 лет усиленно работают жировые железы, поэтому кожа может быть жирной. В свою очередь после тридцати лет кожа начинает терять влагу, упругость и становится более сухой. Со сменой времен года может меняться и тип кожи. "Если зимой для кожи необходимо использовать питательную косметику, то летом ее необходимо заменить на увлажняющую. В любое время года рекомендуется использовать маски для лица, сыворотки, молочко и косметику легкой текстуры. В свою очередь тем, кто летом больше времени проводит на воздухе и подвергается воздействию солнца и ветра, рекомендуется выбирать увлажняющие кремы, которые защитят также и от ультрафиолетовых лучей", - поясняет фармацевт Euroaptieka.
Правильное очищение поможет бороться с повышенным потоотделением
Очищение кожи лица является важнейшей составляющей ритуала ухода за кожей, влияя как на здоровье, так и на внешний вид кожи лица.
Правильное очищение помогает в борьбе с характерным для жаркой погоды усиленным потоотделением. Рекомендуется очищать кожу лица два раза в день, утром и вечером.
"Летом по возможности необходимо уменьшить мытье лица водой, потому что это значительно сушит кожу лица. Вместо этого рекомендуется использовать мицеллярную и термальную воду. Жирную кожу лица рекомендуется очищать с помощью желе для глубокого очищения. Например, если кожа была тщательно очищена вечером, то еще раз проводить этот ритуал утром не надо - достаточно распылить термальную воду, которая обеспечит необходимый тонус кожи лица. Распыленная термальная вода будет увлажнять и в течение дня - ее можно распылять на крем, защитный крем, она также освежит и успокоит разогревшуюся на солнце кожу. В свою очередь повышенную потливость предотвратят матовые продукты, например, сыворотки и кремы, которые рекомендуется выбирать после консультации с фармацевтом или дерматологом", - говорит Зане Мелберга.
Дегидратация кожи или сухая кожа - отличия и уход
Обезвоженная кожа не является фототипом кожи, как, например, сухая кожа. Это состояние кожи, при котором появляется ощущение зуда, повышенная чувствительность, кожа приобретает сероватый оттенок. Сухой коже не хватает натуральных масел, а в обезвоженной – воды. Жирная кожа также может быть обезвоженной.
"На дегидратацию кожи влияют обмен веществ, питание и внешние факторы, уменьшающие количество воды в коже, в результате чего она теряет блеск и упругость. Летом, когда мы теряем много жидкости и кожа подвержена воздействию солнца и ветра, надо пить как можно больше воды и увлажнять кожу с помощью богатых витаминами кремов и термальной воды. Независимо от времени года или типа кожи, рекомендуется в виде курса употреблять коллаген и масло примулы вечерней, а также принимать внутрь рыбий жир, чтобы помочь поддерживать кожу в тонусе", - рекомендует фармацевт Euroaptieka.
Вредное воздействие солнца - как от него защититься
Правильно подобранная солнцезащитная косметика защитит кожу от преждевременного старения, нежелательной пигментации и ультрафиолетового излучения, однако и солнцезащитную косметику надо выбирать с учетом определенного фототипа кожи. Для сухой кожи рекомендуется питающий кожу защитный крем с увлажняющими свойствами. Для комбинированной/нормальной и зрелой кожи наиболее подходящим будет легкий солнцезащитный крем, в свою очередь для жирной и чувствительной кожи - желе, лосьон или молочко. Женщинам следует наносить солнцезащитный крем с SPF фильтром примерно за 15 минут до выхода на улицу под декоративную косметику или выбирать косметику, в состав которой уже входит защитный SPF фильтр.
"Солнцезащитная косметика, предназначенная для ухода за телом, будет тяжела для кожи лица – для нее нужна косметика более легкой текстуры.
Одной из наиболее частых ошибок при желании получить хороший загар является нанесение на лицо масла для тела, в результате чего возникают солнечные ожоги.
В случае ожогов воспаленную кожу успокоят и восстановят различные аэрозоли, например, пантенол, гели с алое и увлажняющие кремы. Во избежание солнечных ожогов летом пользоваться защитным кремом надо и в пасмурную погоду, ведь облака не задерживают вредные для кожи ультрафиолетовые лучи", – говорит фармацевт.
Люди со светлым цветом кожи, рыжими волосами и веснушками обладают повышенным риском пигментации, у них на коже могут также образовываться пигментные пятна, появляться новые родинки. Каждому человеку - особенно обладателю светлой кожи - ежегодно перед началом летнего сезона рекомендуется проверить родинки у дерматолога, чтобы убедиться в том, не является ли какая-нибудь из них злокачественной. В свою очередь, перед выходом из дома, важно воспользоваться солнцезащитным кремом с SPF50+, нанося его повторно после купания или длительного пребывания на солнце. В дополнение к этому рекомендуется носить светлую и дышащую одежду, шляпу или платок, а также стараться избегать прямых солнечных лучей.
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