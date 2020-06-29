Без прыщей и ожогов: как летом сохранить красивую кожу лица

Интенсивные солнечные лучи, регулярные купания, а также недостаточное употребление воды могут стать настоящим испытанием для нашей кожи лица!

Лицо - наша визитная карточка, поэтому, наслаждаясь летними радостями, следовало бы помнить об этом и задуматься о соответствующем сезону уходе за кожей, внеся изменения в рутинный уход за кожей и сменив косметику для повседневного использования. С какими основными вызовами сталкивается летом кожа лица и как правильно о ней заботиться, советует фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Знать фототип своей кожи – ключ к здоровой коже

Для правильного ухода за кожей лица летом прежде всего надо определить фототип кожи - какая у вас кожа: сухая, нормальная, жирная, пористая, проблемная или комбинированная. Следует иметь в виду, что в течение жизни фототип кожи может меняться, поэтому, чтобы найти подходящую для своего типа кожи лица солнцезащитную косметику, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом или дерматологом.

В возрасте до 25 лет усиленно работают жировые железы, поэтому кожа может быть жирной. В свою очередь после тридцати лет кожа начинает терять влагу, упругость и становится более сухой. Со сменой времен года может меняться и тип кожи. "Если зимой для кожи необходимо использовать питательную косметику, то летом ее необходимо заменить на увлажняющую. В любое время года рекомендуется использовать маски для лица, сыворотки, молочко и косметику легкой текстуры. В свою очередь тем, кто летом больше времени проводит на воздухе и подвергается воздействию солнца и ветра, рекомендуется выбирать увлажняющие кремы, которые защитят также и от ультрафиолетовых лучей", - поясняет фармацевт Euroaptieka.

Правильное очищение поможет бороться с повышенным потоотделением

Очищение кожи лица является важнейшей составляющей ритуала ухода за кожей, влияя как на здоровье, так и на внешний вид кожи лица.

Правильное очищение помогает в борьбе с характерным для жаркой погоды усиленным потоотделением. Рекомендуется очищать кожу лица два раза в день, утром и вечером.

"Летом по возможности необходимо уменьшить мытье лица водой, потому что это значительно сушит кожу лица. Вместо этого рекомендуется использовать мицеллярную и термальную воду. Жирную кожу лица рекомендуется очищать с помощью желе для глубокого очищения. Например, если кожа была тщательно очищена вечером, то еще раз проводить этот ритуал утром не надо - достаточно распылить термальную воду, которая обеспечит необходимый тонус кожи лица. Распыленная термальная вода будет увлажнять и в течение дня - ее можно распылять на крем, защитный крем, она также освежит и успокоит разогревшуюся на солнце кожу. В свою очередь повышенную потливость предотвратят матовые продукты, например, сыворотки и кремы, которые рекомендуется выбирать после консультации с фармацевтом или дерматологом", - говорит Зане Мелберга.

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