Савицкис о поисках тренера "Динамо": мы работаем в спокойном режиме

В понедельник в российских СМИ прозвучала информация, что вскоре у руля клуба встанет российский специалист Борис Миронов.

Савицкис пояснил, что решение по-прежнему не принято. Он указал, что на должность тренера есть несколько кандидатов.

"Мы работаем в спокойном режиме. Как только следующий тренер рижского "Динамо" станет известен, я об этом сразу же сообщу. Мы поддерживаем контакт со всеми кандидатами и примем решение", - сказал Савицкис.

Ранее он в интервью порталу TVNET заявил, что главным кандидатом в тренеры клуба является Петерис Скудра.

Об этом он сказал и порталу "Чемпионат":

"У нас на должность главного тренера есть шесть кандидатов. Петерис Скудра? Да, он в числе кандидатов. Если говорить о комплектации состава команды, то мы работаем над этим".

Неофициальная информация портала TVNET свидетельствует, что бюджет рижского "Динамо" утверждён, поэтому уже совсем скоро начнётся заключение договоров с тренерами и игроками.

Указанная на сайте КХЛ информация от 30 мая свидетельствует, что договор у клуба на следующий сезон пока есть только с одним игроком - нападающим Эмилем Гегерисом.

В свою очередь на сайте "Динамо" в данный момент нет раздела, в котором был бы указан состав игроков.