В ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Латвией и Грузией

Согласно решениям Европейского союза (ЕС) и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в ближайшее время ожидается возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между Латвией и Грузией, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter.
Министр порекомендовал следить за информацией на сайтах авиакомпаний.
Информация на сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic свидетельствует о том, что прямые рейсы из Риги в Тбилиси планируется возобновить 8 июля.
Как сообщалось, с 1 июля ЕС открыл внешние границы для граждан 15 третьих стран. В список "безопасных стран" попали:
- Алжир,
- Австралия,
- Грузия,
- Япония,
- Новая Зеландия,
- Канада,
- Марокко,
- Черногория,
- Руанда,
- Сербия,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Тунис,
- Уругвай.
В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!