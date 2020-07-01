В ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Латвией и Грузией

Министр порекомендовал следить за информацией на сайтах авиакомпаний.

Информация на сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic свидетельствует о том, что прямые рейсы из Риги в Тбилиси планируется возобновить 8 июля.

Как сообщалось, с 1 июля ЕС открыл внешние границы для граждан 15 третьих стран. В список "безопасных стран" попали:

Алжир,

Австралия,

Грузия,

Япония,

Новая Зеландия,

Канада,

Марокко,

Черногория,

Руанда,

Сербия,

Южная Корея,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай.

В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.