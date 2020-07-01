Ср, 1.07.2020
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В ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Латвией и Грузией

Грузия. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Согласно решениям Европейского союза (ЕС) и Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в ближайшее время ожидается возобновление регулярного пассажирского авиасообщения между Латвией и Грузией, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter.

Министр порекомендовал следить за информацией на сайтах авиакомпаний.

Информация на сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic свидетельствует о том, что прямые рейсы из Риги в Тбилиси планируется возобновить 8 июля.

Как сообщалось, с 1 июля ЕС открыл внешние границы для граждан 15 третьих стран. В список "безопасных стран" попали:

  • Алжир,
  • Австралия,
  • Грузия,
  • Япония,
  • Новая Зеландия,
  • Канада,
  • Марокко,
  • Черногория,
  • Руанда,
  • Сербия,
  • Южная Корея,
  • Таиланд,
  • Тунис,
  • Уругвай.

В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.

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